Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri uzatıldı Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri 01:30'a kadar uzatıldı Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında saat 22:00’de oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm metro hatlarında seferler 01:30’a kadar uzatıldı.

Haber Merkezi 01 Ekim 2019, 11:55 Son Güncelleme: 01 Ekim 2019, 11:59 Yeni Şafak