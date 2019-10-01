Ekonomi Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri 0130a kadar uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri uzatıldı

Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri 01:30'a kadar uzatıldı

Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında saat 22:00’de oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm metro hatlarında seferler 01:30’a kadar uzatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri uzatıldı.
Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri uzatıldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

  • "Sayın yolcularımız; 1 Ekim 2019 Salı günü saat 22:00’de Avrupa Şampiyonlar Liginde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain futbol müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01:30’a kadar uzatılmıştır.

Avrupa Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray'a başarılar dileriz.

TCDD'den alınan bilgiye göre Marmaray hattı da Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 01:30'a kadar sefer gerçekleştirecektir."

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