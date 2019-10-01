Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri 01:30'a kadar uzatıldı

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
- "Sayın yolcularımız; 1 Ekim 2019 Salı günü saat 22:00’de Avrupa Şampiyonlar Liginde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain futbol müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01:30’a kadar uzatılmıştır.
Avrupa Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray'a başarılar dileriz.
TCDD'den alınan bilgiye göre Marmaray hattı da Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 01:30'a kadar sefer gerçekleştirecektir."
#MetroDuyuruYarın 22:00’de Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak şampiyonlar ligi maçı nedeniyle tüm hatlarımızda seferler 01:30’a kadar uzatılmıştır.Ülkemizi temsil eden @GalatasaraySK’a başarılar diliyoruz 🇹🇷🤗🏟Detaylar 👇https://t.co/zXw9ndK3w9pic.twitter.com/NPCwUkcuZg
— Metro İstanbul (@metroistanbul_) September 30, 2019