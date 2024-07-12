Gambiya Albayrak’la dünyaya açılacak

Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Albayrak Grubu, Afrika’daki önemli yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Batı Afrika’nın stratejik konuma sahip ülkesi Gambiya’da uluslararası liman ihalesinde önemli rakiplerini geride bırakan Albayrak Grubu ile Gambiya Liman Otoritesi arasında 30 yıllık işletme hakkı imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Gambiya’da dün düzenlenen İmtiyaz Sözleşmesi İmza Töreni’ne Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Albayrak Holding İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Salih Levent Kaçar, Hukuk Danışmanı Av. Adnan Üçcan ve Gambiya Büyükelçisi Türker ile şirket yetkilileri katıldı. Gambiya tarafında ise Ulaştırma Bakanı Ebrima Sillah ve Finans Bakanı Seedy Keita ile Gambia Liman Otoritesi Başkanı Ousmane Jobarteh de imza töreninde yer aldı.

KAPASİTE YATIRIMLA 2,5 KATINA ÇIKACAK

Yeni yapılacak Sanyang Limanı’nın detaylarını ve etkisini Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz ile konuştuk. Yapılacak limanın sadece Gambiya’ya değil çevresindeki ülkelere de hizmet vereceğini söyleyen Yunus Yılmaz, “605 milyon avroluk yatırım 3 faz halinde gerçekleşecek. Başlangıçta Banjul Limanı’nın rehabilitasyonu ve modernizasyonu yapılarak kapasitesi ve verimi hızlı bir şekilde artırılarak, mevcut yük trafiğine yeterli ve etkili hizmet verilmesi sağlanacak. Bu ilk aşama için gerekli yatırım birinci yılda hemen tamamlanacak. Mevcut liman konum olarak Banjul şehir merkezinin içerisinde kalıyor. Bu durum hem şehir hem de liman açısından birçok sorunlar yaratmaktadır. Bu sorunların daha karmaşık hale gelmemesi ve gelecek ihtiyaçların karşılanması için Sanyang bölgesinde modern yeni bir liman inşa ederek, Banjul limanı şehir dışına taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 585 milyon avro yatırım yapılacak. Yeni yapılacak limanın çevresinde özel Endüstri Bölgesi ve Lojistik Merkezi inşa etmeyi planlıyoruz. Tüm bu yatırımlar tamamlandığında Sanyang Limanı bölgenin merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.

AFRİKA TECRÜBESİ GAMBİYA’YI KAZANDIRDI

Albayrak Grubu'nun Somali, Gine, Kongo ve Azerbaycan’da işlettiği limanlardaki başarısı yeni liman imtiyazlarının kazanılmasında önemli bir etken olduğunu ifade eden Yılmaz, şu bilgileri verdi: “Bizim uzun soluklu saha tecrübemiz yeni işlerin kazanılmasında etkili oldu. Biz Gambiya’nın Banjul Limanı için hazırlanan ihale şartnamesinden farklı olarak gelecek vizyonu olan yeni bir liman projesi sunduk ve işi kazanmamızın en önemli faktörü bu oldu. Banjul Limanı’nın şehir içinde geliştirilmesiyle yalnızca Gambiya’ya hitap eden bir liman olarak kalacağını ancak şehir dışına taşınması halinde çevre ülkeleri kapsayacak geniş bir hinterlanda ulaşacağını ifade ettik. Onlar da bu vizyon projesinden etkilenerek teklifimizi kabul ettiler. Öte yandan global ölçekli rakiplerimiz ise çizilen çerçeveyle sınırlı kaldılar. Bizim ihalede başarılı olmamızdaki en büyük faktörlerden bir diğeri ise Afrika’daki saha tecrübemiz oldu. Özellikle Konakri limanındaki yatırımlarımızı ve iş yapış biçimimizi gelip yerinde gördüler. Konakri Limanı son 3 yıldır performansta zirve yaptı ve üst üste Batı Afrika’nın birincisi oldu. Limana gelen gemiler demirde hiç beklemeksizin rıhtıma yanaşıp yükünü boşaltıyor. Bu da gecikme maliyetlerini sıfıra indiriyor.”

YENİ LİMANLA YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP HALE GELECEK

Gambiya’nın uluslararası ticaretinde tek çıkış noktasının liman olduğuna işaret eden Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz, “Banjul mevcut haliyle verimsiz bir liman. Gecikmelerden ve beklemeden dolayı gemiler yanaşmak istemiyor. Yakınındaki Senegal Dakar Limanı’nı tercih ediyorlar. Bu da ithal edilen buğdayın, pirincin ya da diğer kargoların lojistik maliyetlerini dolayısıyla ürünün nihai tüketici fiyatını yükseltiyor. Albayrak’ın gidişiyle bu sorun ortadan kalkacak. Limana gelen ürünler farklı ülkelerden dolaşmayıp direkt olarak tüketiciye ulaşacak. Haliyle lojistik maliyeti azalacağı için ürün fiyatları da ucuzlayacak. Bunun yanında çevresinde kurulacak sanayi bölgeleriyle entegre hale gelecek liman, uluslararası doğrudan yatırımcılar için de bir cazibe merkezi haline gelecek. Yeni limanla birlikte ülkeye gelen doğrudan yatırımlar artacak” ifadelerini kullandı.







