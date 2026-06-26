Taşınmaz alım satımlarında zorunlu olarak uygulanması planlanan Güvenli Ödeme Sistemi'nin yürürlüğe giriş tarihi ertelendi. Ticaret Bakanlığı, sistemin 1 Temmuz 2026 yerine 1 Ekim 2026 itibarıyla zorunlu hale geleceğini duyururken, erteleme kararının teknik entegrasyon süreçlerinin tamamlanabilmesi amacıyla alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla teknik entegrasyon süreçlerinin tamamlanabilmesi amacıyla sisteme geçiş üç ay süreyle ertelendi.
Bir kez daha revize edildi
Güvenli Ödeme Sistemi'nin ilk olarak 1 Mayıs'ta devreye alınması planlanıyordu. Daha sonra yapılan güncellemeyle uygulamanın başlangıç tarihi 1 Temmuz'a çekilmişti.
Son açıklamayla birlikte sistemin zorunlu kullanım tarihi bir kez daha revize edilerek 1 Ekim 2026 olarak belirlendi.
Dolandırıcılık riskini azaltması hedefleniyor
Daha önce taşıt satışlarında uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi, alıcı ve satıcıları dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerine karşı korumayı amaçlıyor.
Sistemle birlikte kayıtdışılığın azaltılması ve taşınmaz alım satımlarında para transferlerinin daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.