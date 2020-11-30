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Ekonomi Gazpromdan 29 milyar dolar zarar
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Gazprom'dan ilk 9 ayda büyük zarar

Gazprom'dan 2.9 milyar dolar zarar!

Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom, Avrupa'ya ihraç edilen doğal gaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 40 azalmasının ardından ocak-eylül dönemini kapsayan 9 ayda 2.9 milyar dolar zarar etti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın 9 aylık döneminde 1,1 trilyon ruble net kar sağlayan şirket, bu yılın aynı döneminde 218 milyar ruble (yaklaşık 2,9 milyar dolar) zarar etti.

Söz konusu dönemde, şirket gelirleri yüzde 25 azalarak 4,3 trilyon rubleye gerilerken, şirketin toplam borcu ise yüzde 41 artışla 4,4 trilyon ruble oldu.

Şirket gelirlerindeki düşüşte Avrupa'ya ihraç edilen doğal gaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 40 azalması ve Avrupa'ya gaz ihracatının yüzde 10 gerilemesi etkili oldu.

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