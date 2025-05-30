Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Gecikmenin bedeli vatandaşa yüklenemez

Gecikmenin bedeli vatandaşa yüklenemez

Oğuzhan Ürüşan
04:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Anayasa Mahkemesi (AYM), emeklilik işlemleri zamanında yapılamayınca vatandaşın sorumlu tutulmasını haksız buldu.

Karara göre, SGK’daki gecikmenin bedelini artık vatandaş ödemeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) emeklilik başvurusunu geç yaptığı gerekçesiyle vatandaşlara ceza yansıtılmasını anayasaya aykırı buldu. Emeklilik işlemlerinde yaptığı hatalar nedeniyle vatandaşlardan tahsil edilen ‘gecikme bedeli’ hukuka aykırı bulundu.

SGK İŞLEMLERİ GEÇ TAMAMLADI

AYM, bu tür cezaların, başvuru sahibinin kusurundan kaynaklanmadığı sürece vatandaşa yüklenemeyeceğine karar verdi. Bu konuda mağduriyet yaşayan bir vatandaş, emeklilik dilekçesini zamanında verdi. Ancak SGK, işlemleri geç tamamladı. Sonra da ‘Sana fazla maaş ödedik’ diyerek bu vatandaştan para istedi. O da bu durumu mahkemeye taşıdı. AYM, “Vatandaş zamanında başvurusunu yapmışsa, kurumun geç işlemi onun suçu değildir” ifadesini kullandı.



#AYM
#SGK
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı