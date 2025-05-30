Gecikmenin bedeli vatandaşa yüklenemez

Anayasa Mahkemesi (AYM), emeklilik işlemleri zamanında yapılamayınca vatandaşın sorumlu tutulmasını haksız buldu.
Karara göre, SGK’daki gecikmenin bedelini artık vatandaş ödemeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) emeklilik başvurusunu geç yaptığı gerekçesiyle vatandaşlara ceza yansıtılmasını anayasaya aykırı buldu. Emeklilik işlemlerinde yaptığı hatalar nedeniyle vatandaşlardan tahsil edilen ‘gecikme bedeli’ hukuka aykırı bulundu.
SGK İŞLEMLERİ GEÇ TAMAMLADI
AYM, bu tür cezaların, başvuru sahibinin kusurundan kaynaklanmadığı sürece vatandaşa yüklenemeyeceğine karar verdi. Bu konuda mağduriyet yaşayan bir vatandaş, emeklilik dilekçesini zamanında verdi. Ancak SGK, işlemleri geç tamamladı. Sonra da ‘Sana fazla maaş ödedik’ diyerek bu vatandaştan para istedi. O da bu durumu mahkemeye taşıdı. AYM, “Vatandaş zamanında başvurusunu yapmışsa, kurumun geç işlemi onun suçu değildir” ifadesini kullandı.