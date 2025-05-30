Gecikmenin bedeli vatandaşa yüklenemez

AYM, bu tür cezaların, başvuru sahibinin kusurundan kaynaklanmadığı sürece vatandaşa yüklenemeyeceğine karar verdi. Bu konuda mağduriyet yaşayan bir vatandaş, emeklilik dilekçesini zamanında verdi. Ancak SGK, işlemleri geç tamamladı. Sonra da ‘Sana fazla maaş ödedik’ diyerek bu vatandaştan para istedi. O da bu durumu mahkemeye taşıdı. AYM, “Vatandaş zamanında başvurusunu yapmışsa, kurumun geç işlemi onun suçu değildir” ifadesini kullandı.