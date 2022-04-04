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Ekonomi Geleceğin enerjisi toryum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Geleceğin enerjisi toryum

Enerjide kaynak çeşitliliği ve arz güvenliğini sağlamaya yönelik adımlarını sürdüren Türkiye, alternatif enerji kaynaklarına yönelik olarak da çalışmalar yürütüyor. Geleceğin enerji kaynağı olarak görülen toryumun kullanımına ilişkin çalışmalar başladı. Toryum en temiz nükleer yakıtı olarak görülüyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Geleceğin enerjisi toryum
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Türkiye’de enerji arz güvenliğinin artırılması için sürdürülebilir, güvenilir ve çevreci enerji kaynaklarının enerji arz portfoyüne dahil edilmesi için enerjide kaynak çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde enerjide farklı alanların açılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şu anda açıklamayacağım. Bunu duyduğunuzda ‘Bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamadaki alternatif kaynaklardan birinin toryum olduğu öğrenildi.

Toryum
Toryum

NÜKLEER ENERJİDE EN TEMİZ YAKIT

  • Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geleceğin enerji kaynağı olan toryumun nadir toprak elementlerinden ve yan ürün olarak kazanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyor. Hem karbon ayak izini küçültmek hem de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için nükleer teknolojiye sahip olunması büyük önem arz ediyor. Toryum da nükleer enerjide büyük bir yer kaplıyor. Nükleer santraller için en temiz yakıt olarak gösterilen toryumun Sinop ve Trakya’da yapılması planlanan nükleer santralde kullanılması hedefleniyor.

ÜRETİME YÖNELİK YATIRIMLAR HIZLANDI

Yaklaşık 790 bin tonluk rezervle toryum bakımından dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, toryum kullanan ergimiş tuz reaktörleri çalışmalarına başladı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve TÜBİTAK iş birliği ile toryum kullanan ergimiş tuz reaktörleri çalışmaları hızla sürdürülüyor. Söz konusu proje 2022 yatırım programında da yer aldı. Toryum ile enerji üretimine yönelik yöntemlerden biri olan hızlandırıcı sürümlü sistemlerde de tecrübe kazanılması için TENMAK, kendi hızlandırıcılarını işletme ve inşa etme amaçlı projeler yürütüyor. Bu projelere şu ana kadar 2 milyon 300 bin lira yatırım yapıldı. Şu anda devam eden projeye ise 1 milyon 200 bin ayrıldı.

TÜRKİYE REZERVDE DÜNYA İKİNCİSİ

  • Türkiye’nin rezerv bakımından dünyada ikinci sırada olduğu toryum, yeşil nükleer enerji kaynağı olarak gösteriliyor. Dünya toryum rezervi toplam bir milyon 780 bin ton. Türkiye’de ise yaklaşık 790 bin ton rezerv mevcut.

UZAY VE HAVACILIKTA DA KULLANILIYOR

Toryum pek çok farklı alanda kullanılan en önemli elementlerden biri. Özellikle başka hiçbir elemente ihtiyaç duymadan yer kabuğunda tek başına bulunma ayrıcalığına sahip. Bu doğrultuda dünyanın birçok farklı yerinde zengin rezervleri ile beraber çıkarılmak suretiyle, kullanım amacına göre devamlı olarak değerlendirilmekte. Toryum özellikle nükleer santraller açısından enerji kaynağı olarak büyük öneme sahip. Uzay ve havacılık araştırmalarında, seramik parça imalatında, elektronik cihazlarda kullanılıyor.

Geleceğin siyah altını: Türkiye'ye bin yıllar boyunca yetecek
FOTOĞRAF 13
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Toryum, yer kabuğunda az miktarda bulunan ve çok düşük miktarda radyoaktif bir metaldir. Evimizin duvarlarında, bahçe toprağında, deniz ve nehir kumlarında bulunmaktadır. Dünyada yaygın bir rezerve sahip olan toryum, son yıllarda geleceğin yakıtı olarak belirtiliyor.
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Japonya'da nükleer santraller alanında çalışan Mısırlı bilim adamı Hisham Nasef tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz kıyısındaki Raşit ve Dimyat şehirlerindeki siyah kum konsantresinde çok değerli olan toryum maddesinin bulunduğunu ve bu alanın toplam uzunluğunun yaklaşık 400 km olduğunu belirtti.
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Star'ın haberine göre; Mısırlı araştırmacı Nasef, geleceğin nükleer yakıtı olarak kabul edilen bu maddenin kullanımı için Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın şimdiden çalışmalara başladığını kaydetti. Toryum kimyada \"Th\" sembolü ile anılmaktadır, atom numarası 90'dır.
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Mısır'ın Nükleer Malzeme Ofisi'nden alınan en son hava fotoğrafları, 11 bölgede yüksek konsantrasyonlarda toryum buldu. İstatistikler, ülkenin 1,2 milyar ton ile dünyanın en büyük siyah kum rezervine sahip olduğunu doğrulamaktadır.
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ARE yetkilileri metalin büyük ekonomik faydalar getirmesini bekliyor. Hükümet, kayalardan mineral elementleri çıkarmak için iki fabrika inşa eden özel bir ulusal proje başlattı.
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\"TORYUM GELECEĞİN NÜKLEER YAKITIDIR\"<br>Nükleer Düzenleme Kurumu'nun eski başkanı Muhammed Abdel Rahman Salama, \"Mısır'ın Delta kıyılarında ve bazı kıyı bölgelerinde yaygın olan siyah kum bakımından zengin olduğunu söyledi. Ülkenin bu metalin dünya rezervlerinin yaklaşık %7'sine sahip olduğunu vurguladı.
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Toryum, uranyumdan çok daha benzersiz olduğu için birçok eyalet buna başvuruyor. Fisyon yapmayan zayıf radyoaktif bir elementtir ve bu nedenle daha güvenli ve daha enerji yoğun bir malzemedir. Toryum bir zarar veya atık kaynağı değildir, askeri amaçlarla kullanılamayacağı için kullanımı için özel bir gereklilik yoktur \"dedi.
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Mısır Elektrik Bakanlığından birkaç ay önce yapılan açıklamada, ülkenin ilk nükleer reaktörünün beş yıl içinde El-Dabaa istasyonunda faaliyete geçeceği belirtildi. Toplam 4.800 megavat kapasiteli dört güç ünitesinden oluşan proje, Rus şirketi Rosatom tarafından hayata geçiriliyor.
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Uzmanlar, ülkemizin bin yıllar boyunca enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli olan toryum rezervinin, bu nedenle ülkemiz için çok değerli olduğunu vurguluyor.
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TÜRKİYE DÜNYADA İKİNCİ<br>Türkiye, geleceğin yakıtı olarak dillendirilen toryumda dünyanın ikinci rezervine sahip. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Bilim Komitesi Üyesi Prof. Dr. Saleh Sultansoy, Türkiye'nin toryum rezervinin dünyada birinci sırada olduğunu iddia ederek, \"Eskişehir'deki bilinen rezervler bin yıl boyunca Türkiye'nin elektrik enerjisini karşılayabilir\" dedi.
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TORYUM ÖZELLİKLERİ<br>Toryum ortalama 60 farklı mineralin içerisinde yer alan önemli bir elementtir. Esas bileşeni olarak torit, bastnazit ve torianitin olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Uranyum, Manganez, kurşun, kalay, magnezyum ve alüminyum ile sodyum ve demir gibi pek çok madde içeriğinde bulunmaktadır. Ergime noktası 1750 santigrat derece olan toryum, 4000 santigrat derecede ise kaynamaktadır. Korozyona karşı uranyuma göre çok daha dayanıklı bir madde olduğunu söylemek mümkün.<br>
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Aynı zamanda toryum suda çözünmez. Oda sıcaklığında dengeli şekilde kalırken, toz halinde iken kolay bir biçimde yanmak suretiyle thO32 şekline bürünmektedir. Dünya çapında zengin bir rezerve sahip olan toryum, bu konuda Türkiye önemli bir yerdedir. Kullanım alanı açısından şimdiden önemli bir potansiyel teşkil eden toryum, gelecek adına çok daha önemli olduğu biliniyor.
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TORYUM HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?<br>Toryum pek çok farklı alanda kullanılan en önemli elementlerden biridir. Özellikle başka hiçbir element ihtiyaç duymadan yer kabuğunda tek başına bulunma ayrıcalığına sahiptir. Bu doğrultuda dünyanın birçok farklı yerinde zengin rezervleri ile beraber çıkarılmak suretiyle, kullanım amacına göre devamlı olarak değerlendirilmektedir.<br><br>- En önemlisi nükleer santraller açısından enerji kaynağı olarak büyük öneme sahiptir.<br><br>- Gazlı lambalar için kullanılır,<br><br>- Uzay ve havacılık araştırmalarında değerlendirilir,<br><br>- Seramik parça ve pota imalatı,<br><br>- Birçok farklı farklı bilimsel cihaz üretimi,<br><br>- Lamba filament kaplaması,<br><br>- Birçok farklı elektronik cihazda,<br><br>Bu gibi alanlar ile beraber toryum özellikle nükleer santralleri yakıt enerjisi olarak ileride çok daha önemli bir yere sahip hale gelecek.
Geleceğin siyah altını: Türkiye'ye bin yıllar boyunca yetecek
Mısır'da geleceğin siyah altını olarak nitelendirilen siyah kum konsantresinde, toryum elementinin bulunduğu belirtildi. Mısır'daki bu önemli keşfin 'geleceğin yakıtı' uranyumun yerini alabileceği ifade edilirken Türkiye'nin, geleceğin yakıtı olarak dillendirilen toryumda dünyanın ikinci rezervine sahip olduğu bir kez daha gündeme geldi. Bu rezerv, ülkemizin bin yıllar boyunca enerji ihtiyacını karşılayabilir.

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