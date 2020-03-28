Ekonomi Geleneksel tarım değer kazanacak Tarımdan kopuş kısa sürede önlenmeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Geleneksel tarım değer kazanacak: Tarımdan kopuş kısa sürede önlenmeli

Koronavirüs salgını ile birlikte dünya genelinde gıdanın stratejik önemi öne çıkarken, geleceğe ilişkin projeksiyonlar da çizilmeye başlandı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, tarımda kendi kendine yetebilmenin önemine vurgu yaptı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs ile birlikte gıdanın önemi daha da arttı. Salgın dünya genelinde gıdanın stratejik önemi öne çıkarırken, geleceğe ilişkin projeksiyonlar da çizilmeye başlandı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, endüstriyel tarımdan daha çok geleneksel tarım, yöresel ürünler, yerli tohum, coğrafi işaretli ürünler ve stratejik ürünlerin gelecekte ön plana çıkacağını söyledi.

Bülent Gülçubuk

UZUN PLANLAMA YAPMAK ŞART

Gülçubuk, “Hiçbir tarla boş kalmamalı ve devletin bunu desteklemesi gerekir” çağrısında bulundu. Koronavirüsün gelecek tarım politikaları üzerindeki etkisini ve gıda güvenliğini Yeni Şafak’a anlatan Gülçubuk, salgınla birlikte ülkelerin ‘tarımda kendi kendine yetebilme planları’ yapacaklarına dikkat çekti. Gülçubuk, “Türkiye de 20 yıllık perspektifte tarımda kendi kendine yetebilme konusunda stratejiler geliştirmek zorunda. Burada stratejik ürünler ön plana çıkacak. İnsansız tarım diye bir kavram yok. Endüstriyel tarımda olabilir ama koronavirüs gibi salgınlarda bu hiçbir şey ifade etmiyor. Stratejik ürünlerde kendi kendimize yetebileceğimiz, salgın ya da başka bir olay olduğunda hiçbir şekilde etkilenmeyeceğimiz uzun vadeli planlarımız olmalıdır. Buğday, şeker ve proteinlerde kendine yeterlilik. Ülkeler öncelikle kendine yeterli hale gelmek için her türlü önlemi alacaklar. Stratejik ölçekleri arasında olan sanayi, turizme, bilişim sektörünün içine tarım, gıda ve su çok daha önem taşıyacak” dedi.

GELENEKSEL TARIM DEĞER KAZANACAK

Koronavirüsten sonra endüstriyel tarımdan çok geleneksel tarımın, yöresel ürünlerin, yerli tohumun, coğrafi işaretli ürünlerin çok daha değer kazanacağının ve ön plana çıkacağının altını çizen Gülçubuk, “Endüstriyel tarımla bu virüslerin yayılması da hızlanacak. Artık ülkeler kendi özüne döneceK. Türkiye’deki tarım arazileri tamamı bir şekilde ekilmesi gerekir. Hiçbir tarla boş kalmamalı ve devletin bunu desteklemesi gerekir” dedi.

  • TARIMDAN KOPUŞ ÖNLENMELİ
  • Türkiye’nin, tarımdan kopuşu önleyecek önlem alması gerektiğine vurgu yapan Gülçubuk, “Şu anda çiftçi yaş ortalaması 55. Kırsalda genç durmuyor. Tarım ve kırsal kalkınmayı entegre edecek politikalara ihtiyacımız var. Bunu sağladığımız zaman kendi kendimize yetebilecek konuma gelmiş olabiliriz. Kırsal kalkınmasız tarım Türkiye gibi ülkelerde olmaz” diye konuştu.
  • HAVZA BAZLI MODEL ÖNEMLİ
  • Gülçubuk, “İnsanların para ile gıdayı satın alamayacağı bir dönemi umarım yaşamayız. Bütün ülkeler kapalı ekonomiye geçiyor. Sınırları kapatıyor. Her ülke kendi iç dinamiklerini kullanacak. Koronavirüsü salgınından sonra belki her il kendine yeterli olması gerektiğini tartışacağız. Havza bazlı üretim modeli daha fazla hayata geçmesi lazım.”
  • ÜRÜNDE GÜVENLİK ÖN PLANA ÇIKACAK
  • Koronavirüs salgınından sonra Türkiye’nin tarım planlarını farklı stratejilerle ortaya koyacağını anlatan Gülçubuk, “Ülkelerin tarımsal ürün ihracatından parasal değerden çok güvenlik çok daha fazla ön plana çıkıyor. Aldığım ürün ne kadar güvenilir, ne kadar sağlıklı soruları sorulacak artık” dedi.

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