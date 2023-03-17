Gelibolu-Eceabat yolu yarın açılacak: Seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü

Daha önce tek yol olarak hizmet veren yolun, bölünmüş yol standardına yükseltildiğini ve Havsa- Uzunköprü- Keşan- Gelibolu- Eceabat- Çanakkale koridorunun tamamlanmasının amaçlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Gelibolu- Eceabat yolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ve bünyesinde her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, ülkemizin ve milli benliğimizin dünya kamuoyuna tanıtımı açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlandı. Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlandı. Proje ile mevcut güzergahta 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Gelibolu- Eceabat yolu ile yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacaktır" açıklamasında bulundu.