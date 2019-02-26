Ekonomi Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

Basit usul gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Şubat'a kadar uzatıldı. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödemeleri gerekiyor.

Haber Merkezi AA
Beyannameler, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecek.
Beyannameler, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına gelen yoğun talep nedeniyle, süresi dün sona eren muhtasar beyannameler ile damga ve katma değer vergilerinin beyannameleri bugün gün sonuna kadar verilebilecek.

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ise 28 Şubat günü sonuna kadar uzatıldı.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödemeleri gerekiyor.

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019-Ocak dönemine ilişkin olarak dün yapılması gereken kayıtlar da 15 Mart'a kadar yapılabilecek. Söz konusu beyannameler, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecek.

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