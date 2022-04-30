Bugüne kadar Türkiye’ye gelen en büyük yolcu gemisi olan Costa Venezia Galataport İstanbul’a yanaştı. Gemi, 5 bin 260 yolcu kapasitesi, 64 metre yüksekliği ve 323 metre boyuyla dikkat çekiyor. 27 Nisan günü Yunanistan’ın Pire Limanı’ndan gelerek 2 Mayıs akşamına doğru İzmir’e gitmek üzere İstanbul’dan ayrılacak.

YIL SONUNA KADAR 250 GEMİ YANAŞACAK

Gemi, 1 Mayıs-13 Kasım 2022 arasında sefer düzenleyecek. Costa Venezia ile, Türkiye ve Yunanistan’a özel 15 günlük tek bir “süper tur”da birleştirebilecek ve birbiriyle değiştirilen iki adet birer haftalık güzergah sunulacak. Gemi Türkiye, Mısır, İsrail ve Kıbrıs’a kadar uzanacak ve Akdeniz çanağındaki ülkelerin turizmine hareketlilik getirecek. Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, ‘‘Dünyada ilk kez uygulanan özel kapak sistemine bağlı yeraltı terminalimiz halihazırda kruvaziyer şirketlerinin merceği altında. 2022 yılı sonuna kadar 250 gemiyi ve 750 bin yolcuyu ağırlamayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

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Çetin Ay

İSTANBUL’DAN CİDDE’YE SEFER

Öte yandan Türkiye, kruvaziyer turizmindeki yüksek potansiyelini alternatif güzergahlarla daha da artıracak. Bu konuda girişimcilerin önemli bir yatırım iştahı bulunuyor. Costa Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Ay Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, “2023 yılında gemi ile umre seferlerini başlatmayı planlıyoruz. İstanbul-Cidde seferleri ile İslam dünyasından çok sayıda insan İstanbul’a gelerek gemi ile umreye gitme imkanı bulacak. Hem gemi tatili hem de umre yapabilecekler” diye konuştu.

Ay, sadece İspanya’nın yıllık 6.5 milyon yolcuyu kruvaziyer turizmi ile taşıdığını hatırlatarak “Bu projeyi 1.5 yıldır olgunlaştırmaktayız. Müslüman kardeşlerimizi İstanbul’dan gemi ile 7 günde Cidde’ye götürmeyi planlıyoruz. Misafirlerimiz, kutsal topraklardan tekrar gemi ile İstanbul’a dönebilir ya da bulundukları lokasyondan farklı ülkelere gidebilir” ifadesini kullandı.

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Çetin Ay, ülkemizde ayrıca gemi turizmi ile 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşacak potan-siyelin olduğunu sözlerine ekledi.

Umre ve Kudüs turlarına e-Devlet’ten başvuru

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye veya Kudüs’e gitmek için gerekli kayıt başvurularının e-Devlet Kapısı’ndan yapılmaya başlandığını bildirdi. Hedeflerinin bütün hizmetlerin dijital ortama taşınması ve kapsamının genişletilmesi olduğunu belirten Koç, her geçen gün yeni uygulamaların e-Devlet Kapısı’ndan sunulmaya başlandığını kaydetti. Koç, bunlardan birinin de umre ve Kudüs turlarına ilişkin olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: ”Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye veya Kudüs’e gitmek için turun talep edilen ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt başvuruları, e-Devlet Kapısı’ndan yapılmaya başlandı. Bu hizmet kapsamında ‘Umre ve Kudüs Turları Kayıt Başvurusu’ için kayıt oluşturma, birlikte gidilecek kişilerle grup oluşturma, kayıt güncelleme, kayıt silme, tur ve oda tipi güncelleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.”

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