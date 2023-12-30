Gemiciye 'Panama' kolaylığı

Türkiye ile Panama arasında imzalanan denizcilik anlaşması Meclis gündeminde. Dışişleri Komisyonu'ndan geçen anlaşmanın, 2024 yılı içinde Genel Kurula inerek, onaylanması bekleniyor. Anlaşma ile iki ülke arasındaki bürokratik engeller asgariye indirilecek. Deniz taşımacılığından kaynaklanabilecek çevresel tahribat en azaltılacak. Gemi adamı belgelerinin karşılıklı olarak tanınacak.

LİMANA VİZESİZ ÇIKMA HAKKI

Taşımacılık faaliyetinde bulunan deniz araçlarının kaza yapması durumunda alınması gereken tedbirlerde anlaşmada yer aldı. Ticari denizcilik faaliyetlerinde katkı sağlayacak anlaşma gemi adamlarına da yeni haklar kazandıracak. Gemi adamlarına, gemi diğer ülke limanındayken vizesiz çıkma hakkı, denizcilik alanında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklara çözüm üretilecek.

Anlaşma ile iki ülke arasında denizcilik alanında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar için hukuki çerçevesini de tesis edecek. Ayrıca anlaşmanın seyir kanallarının inşası ve yönetimi konularında idari ve teknik uzmanlığının paylaşımı için işbirliği platformu da kurulacak. Diplomatik kaynaklar, Panama'nın deneyimlerini Türkiye ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Gemilerin %14'ü Panama bayraklı

Türkiye'nin deniz ticaret gemileri yüzde 14'ü Panama bayraklı. Panama Kanalı'nın genişletilmesine ilişkin 2016 yılında yapılan açılış törenine dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. Kanalın genişletilmesi projesiyle Panama bölgede lojistik üs olarak daha da güçlendi. Kanala bağlı olarak Panama ve Colon şehirlerinde konteyner limanları, ulaşım ve nakliye altyapısı da önemli ölçüde gelişmiş gösterdi. Bu limanalar, Türk gemilerine hizmet de verdiği için ikili ticarette kritik tol oynuyor. Panama, Güney ve Orta Amerika'nın dağıtım merkezi konumunda olduğu için, dünyanın en büyük gemi siciline sahip ülkesi.







