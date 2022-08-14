Gıda atıklarından gübre üretti

Ülkemizde 1995’te 17 milyon ton olan atık oranının, 2025’te 38 milyon ton olması bekleniyor. Belediyeler tarafında bakılırsa, 2018 yılı resmi verilerine göre, toplanan atık miktarı 33 milyon tonun 14,5 milyon tonunun gıda atıkları olduğu, parasal değerinin 14 milyar dolara tekabül ettiği tahmin ediliyor.

AŞIRI İSRAFA ÖNLEM

Ülkemizin yıllık tarımsal gıda ihracatının yaklaşık 18 milyar dolar olduğunu göz önüne alırsak, yaklaşık olarak ihracatımız kadar gıdayı israf ettiğimiz görülebilir. Gıda kayıp ve israfı küresel bir sorun ve bu nedenle çözümü; ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde çaba gerektiriyor. Bunun için hem kamuya, hem STK’lara, hem de özel sektöre görev düşüyor. Procompo firması da geliştirdiği makineleriyle geri dönüştürülmeyen organik atıkların kompost veya hayvan maması olarak geri kazandırılmasını sağlıyor. Elde edilen atıklar, tarım arazileri, seralar, bahçeler ve solucan gübresi üretimi için kullanılıyor. Hayvan maması ise, özellikle belediyeler tarafından ödenen yıllık mama harcamalarını ve hayvan barınaklarındaki mama masraflarını ortadan kaldırıyor.

24 SAATTE DÖNÜŞTÜRÜYOR

DEİK Türkiye-Zambiya İş Konseyi Kurucu Başkanı ve Procompo Yönetim Kurulu Başkanı Esra Cevahir, makinenin en temel özelliğinin sadece 24 saatte her türlü çiğ sebze ve meyve, pişmiş yemek, sulu yemek ve kemik atıklarını bertaraf edip kompost haline getirebilmesi olduğunu paylaştı.

AVUSTRALYA VE ABD’YE İHRACAT

Esra Cevahir, ABD, Yunanistan, Avustralya ve Katar’dan teklif aldıklarını ve ihracata yılbaşına kadar geçeceklerini belirtti. Cevahir, “AR-GE’si yeni tamamlanan, yeni makineleriyle dünyada ilk kez bir makineden hem kompost hem de hayvan maması üretimi sağlanıyor. Makinelerimizden elde edilen kompost, tarımda gübreyi ve toprağı verimlileştiren organik bir ürün olarak çok talep görmektedir. Toprağın içine yüzde 30 oranında karıştırılarak kullanılır. İçindeki organik madde miktarı yüzde 95 civarında” dedi.

Belediyelerden yoğun ilgi

Bu sisteme 6 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirten Cevahir, “İstanbul Ümraniye’deki fabrikamızda 50 kişilik bir istihdamımız var. Üretim kapasitemiz bu yıl sonuna kadar ayda 50 makine olarak 2023’te ise ayda 100 makine olarak hedefliyoruz.Şu ana kadar çalıştığımız belediyeler Beyoğlu Belediyesi, Pendik Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi. İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa Büyükşehir belediyeleriyle görüşmelerimiz devam etmektedir. Bunun yanı sıra 50’den fazla ilçe belediyesiyle görüşüyoruz. Aynı zamanda otellerle ve büyük kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.