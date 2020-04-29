Gıda fırsatçıları hesap verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamaya konuldu. Bakan Albayrak internetten gerçekleşen toplantıda fırsatçılara çok sert uyarıda bulundu.

"Stokçulara imkan vermeyeceğiz"

Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerin alındığını belirten Bakan Albayrak, "Üreticilerimize pancardan sonra buğday arpa ve mısır için de destek ve 4 milyon hektar alanda üretime stratejik katkı sağlayacak model de devreye girdi. Bunun yanında üretim tarafındaki planlamamızın ötesindeki stokçulara imkan vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fırsatçılara sert uyarı

Bakan Albayrak fırsatçılara sert uyarıda bulunarak, " Özellikle son birkaç aydır, özellikle bu ekip yine devrede. Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız. Çünkü böyle bir dönemde bile yine aynı fırsatçılığı yapanlar gerek stoklama gerek fiyatlar noktasında bu defa bunlara çok sert süreç oluşturacağız" şeklinde konuştu.

"Dijital Tarım Pazarı hayırlı olsun"

Dijital Tarım Pazarı'nın çiftçilere fayda sağlayacağına dikkat çeken Albayrak, "Tarladan sofraya kurmak istediğimiz sağlıklı ve şeffaf zincir açısından hem de üreticilerimize sunduğu imkan açısından önemli görüyoruz. Bu açıdan Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

"DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak."

Bakan Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek."