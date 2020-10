Gıda Kurutmada yerli ve milli teknoloji Fareffect

Gıda kurutma teknolojileri geliştiren yerli ve milli Türk firması Temas Global, dünyada tek organik gıda kurutma makinesi olma özelliğine sahip yeni cihazı Fareffect'i piyasaya sundu. Kurutma esnasında renk ve değerleri maksimum düzeyde koruyan cihaz elmadan karpuza, Trabzon hurmasından çileğe, peynirden mantara, etten balığa kadar her ürünü hiçbir kimyasal kullanmadan gerçekleştiriyor.

Hem sağlıklı hem tasarruflu

Dünyadaki tek organik gıda kurutma makinesi özelliğine sahip Fareffect Gıda Kurutma Makinesi, teknolojisi gereği gıdanın yapısal özelliklerini maksimum düzeyde koruyarak kurutuyor.

Kurutma öncesi ön işlem yapılmasına gerek bırakmayan Fareffect gıda kurutma makinesi bununla birlikte en tasarruflu makine olarak dikkat çekiyor. Saatlik enerji sarfiyatı tek kabinde ortalama 3-5 kw civarında seyreden makine kısa sürede kurutuyor. Tam bir kapalı kutu olduğu için bu sayede ürün üzerinde partikül oluşturmuyor. Az yer kaplıyor ve sessiz çalışıyor.

Açık alanda gıda kurutmak ile makinede kurutma arasında ciddi bir fark olduğunu belirten Fareffect Genel Müdürü Mustafa Güngör, "Tüketicinin bir kısmı açık alanda güneş altında kurutulan ürünlerin daha sağlıklı olduğunu zannediyor fakat bu doğru değil. Şöyle ki açık alanda kurutulacak gıda her türlü zararlıya karşı savunmasız bir durumda olur ve hem üzerinde partikül dediğimiz yabancı cisimler oluşur. Hem de ciddi oranda aflatoksin oluşur ki aflatoksin küftür ve kanserojendir. Bir gıdayı sağlıklı bir biçimde kurutmaki için aynı ısı değerinde ve süratlice kurutmak gerekiyor. Açık alanda kurutulan gıdalar uzun sürelere ve sürekli değişen ısılara maruz bırakıyor ve maalesef bunun sonucunda aflatoksin meydana geliyor" dedi.

Dünyaya da ihraç ediyor

Fareffect, yoğun bir şekilde yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları neticesinde gerçekleştirdiği Fareffect gıda kurutma makinesi ile ihracattaki iddiasını da artırıyor. Fareffect Genel Müdürü Mustafa Güngör. "Endonezya, Azerbaycan, Gana, Rusya, Almanya gibi ülkelerden gelen firmalarla makinemiz ile ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda çiftçilerin katma değerli ürün elde etmeleri için cihazı tasarladık. Tarım ve Orman bakanlığı il müdürlükleriyle özellikle kooperatiflere gıda kurutma makinesi temini veya tesis kurulumu hususunda çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda belirteyim ki biz şirket olarak özellikle kadın kooperatiflerini ve kadın girişimcilerini daima pozitif ayrım yaparak destekliyoruz" dedi.

Katma değeri yüksek

Yaş olarak satılan bir meyve ile kurutulmuş şekilde satılan meyve arasında en az 5 kat fiyat farkı olduğunu dile getiren Güngör, "Bu üretici için cazip bir durum. ayrıca yılda binlerce ton meyve sebze tüketilmediği için çöpe gidiyor. Bu israfın önüne geçmek için gıdaların kurutulması ülke ekonomisine oldukça fazla katkı sağlar. Özellikle de dış pazara yönelik çalışıldığında katma değeri yüksek ürünler ihraç edilebilir. Wallmart. Cosco gibi büyük perakende şirketlerinin Türkiye'ye ilgisi büyük.

Dış pazarda hemen her ürün tercih ediliyor. Burada üretim kapasitesine göre bir tercih yapılmalı. Mesela sürümden kazanmak veya yükte hafif ama paha da ağır olanı seçmek başlığı altında ilerleyecek olursak; Meyve olarak Üzüm harici her meyve, sebze olarak domates harici her sebze kurutulabilir ve az miktarda çok kazanç sağlanır. En fazla tercih edilen kurutulmuş meyve şekli ise cipstir. Veya yüksek tonajda bir kurutma işlemi yapmak istiyorsanız en az 40 ton/gün üzüm, domates, kayısı ve inciri bütün olarak kurutup satabilirsiniz" diye konuştu.

Girişimcisine kazandırıyor

Gıda kurutma sektörünün on kat kazandırdığını ve riskin sıfır seviyesinde olduğunu dile getiren Güngör, "Bir gıda kurutma tesisi için önce bir teşhis koymak gerekir. Bu teşhis için benim dört ana kriterim var. birinci olarak Ne kurutacaksınız? Mesela elma, armut vs. ikincisi Nasıl kurutacaksınız mesela cips mi? meyve unu mu? gibi. üçüncüsü ne kadar kurutacaksınız? Günlük tonaj olarak. dördüncüsü Bütçe nedir? Bir tesis için ya ürün ve tonajdan ilerlemeniz gerekiyor. Veya bütçeden. En az günlük yaş olarak kurutulacak olan 500 kilogram meyve ya da sebzenin, ortalamada bir tesisin yatırım maliyeti 350 bin ile 550 bin TL arasında değişiyor. Kapasite artışına göre de eklenecek makinelere göre maliyet de değişmekte. Bizim teknolojimiz tercih edilirse genel olarak 3-6 ay aralığında amortisman sağlanıyor. Sadece tesis kurmakla olmuyor. Yanında iyi bir pazarlama stratejisi ve faaliyeti yürütmeniz gerekmekte. Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanında üretilen tüm ürünlerini kurutarak dünya piyasasına açılmak çok kolay. Ve ciddi bir talep var. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir" ifadesini kullandı.