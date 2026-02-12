Gıda toptancılarından Ramazan ayı kararı: Fiyatları sabitlediler

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, İGTOT'un Avrupa'nın en büyük gıda çarşılarından biri olduğunu, yaklaşık 2 bin 300 araçlık otoparkla faaliyet gösterdiklerini ve çarşıda gıdanın tüm çeşitlerine erişim sağlandığını ifade etti. Ramazan ayı öncesinde çarşı esnafı ile yaptıkları toplantıda fiyatları sabitleme kararı aldıklarını vurgulayan Karlı, "Tüm gıda çeşitlerinin fiyatlarını her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan da sabitledik" diye konuştu.