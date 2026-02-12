Gıda toptancılarından Ramazan ayı kararı: Fiyatları sabitlediler

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) esnafı Ramazan ayı boyunca süt, süt ürünleri, yağ, pirinç, kuru fasulye ve hurma gibi ürünlerin fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, İGTOT'un Avrupa'nın en büyük gıda çarşılarından biri olduğunu, yaklaşık 2 bin 300 araçlık otoparkla faaliyet gösterdiklerini ve çarşıda gıdanın tüm çeşitlerine erişim sağlandığını ifade etti. Ramazan ayı öncesinde çarşı esnafı ile yaptıkları toplantıda fiyatları sabitleme kararı aldıklarını vurgulayan Karlı, "Tüm gıda çeşitlerinin fiyatlarını her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan da sabitledik" diye konuştu.
SÜT ÜRÜNLERİNDEN ZEYTİNE KADAR
Süt ve süt ürünleri toptancısı Onur Sefa Çakıloğlu da Ramazan ayına özel fiyatları sabitlediklerini belirterek, süt ürünleri, et ürünleri, kahvaltılık ve zeytin gibi şarküteri ürünlerinde sabit fiyat uygulayacaklarını söyledi. Vatandaşların sahurda tükettiği ürünlere değinen Çakıloğlu, "Vatandaşlarımız daha çok beyaz peynir, taze kaşar, dilimli kaşar, bunun yanında et ürünlerinde kavurma, sucuk, pastırma gibi ürünler tüketiyor. Havaların soğuk olması sebebiyle et ürünleri bu Ramazan'da daha fazla tercih edilecektir" şeklinde konuştu.