Girişimciyi Silikon Vadisi’ne taşıyor

İstanbul Ticaret Odası’nın 2 yıl önce bir vakıf olarak kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), İstanbul Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Geleneksel ekonomiyi yeni nesil ekonomiye startup’lar kanalıyla taşıyan BTM’de her girişimci adayı için farklı programlar bulunuyor. Bu programlara kabul edilen üyeler, ücretsiz olarak sunulan eğitim, seminer, söyleşi, birebir danışmanlık, mentorlük, 7/24 ofis kullanımı gibi imkanlarından faydalanabiliyor.

BTM logosu

HER YAŞ VE SEKTÖRDEN GİRİŞİMCİ BULUNUYOR

Kurum, yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin hayallerine ortak olurken, oluşturulan değerlerin iktisadi hayatta karşılık bulması için çalışıyor. BTM Kamp, Ön Kuluçka, Kuluçka, Post-Kuluçka mekanizmalarıyla multifonksiyonel bir hizmet veren merkezde, kamp süreçlerinde aldıkları çeşitli destekler ile projelerini geliştiren girişimciler, dünyada ilk defa bir ticaret odası tarafından kurulan ve ölçek olarak emsalsiz bir girişimcilik merkezinin ayrıcalıklarından yararlanıyor. Girişim herhangi bir ayrım gözetmeksizin her yaştan girişimciyi ve her sektörden yenilikçi iş fikrini kabul ediyor.

DAHA FAZLA YATIRIM

İbrahim Elbaşı, yaklaşık 3 bin metrekarelik Fulya’da bulunan yeni yerleşkesinde yeni dönem girişimcilerini kabul etmeye hazırlanan BTM’nin, fiziki olarak Türkiye’nin en büyük startup merkezi olma özelliği taşıdığını bilgisini paylaştı.

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, merkezin şimdiye kadar gerçekleştirdiği hızlandırma kampları, “Mucit Girişimci Programı” ve “Winglobal” gibi projelerle girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlayan BTM, ilerleyen günlerde başlatacağı ve bünyesinde bin startup’a destek vereceği “BTM 1000” projesi ile startuplara daha fazla yatırım yapılmasına teşvik ederek, Türkiye’den çıkacak Unicorn’ların adresi olmayı amaçladığını söylüyor.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Teknopark İstanbul ortaklığı ve İSTKA’nın desteği ile gerçekleştirilen Winglobal projesi kapsamında küresel doğan startup’lara yönelik çeşitli destekler verildiğini aktaran Elbaşı, “Proje kapsamında gerçekleştirilen iş ve ürün geliştirme gibi eğitimlerin yanısıra, startuplar için marka konumlandırma stratejileri, hukuk, dijital pazarlama ve sosyal medya gibi konularda girişimcilere eğitimler verildikten ve 16 haftalık yoğun bir kamp programının ardından seçilen 5 girişimci Silikon Vadisi’ne götürülerek yabancı yatırımcılarla biraraya geliyor” bilgisini paylaşıyor.

37,1 MİLYON LİRALIK YATIRIM DEĞERİ OLUŞTU

Girişimcilere tamamen gönüllü olarak hizmet sunan BTM, bugüne kadar yaklaşık 10 bine yakın girişimciden başvuru alarak, 4 bine yakın girişimciye ev sahipliği yaptı ve 200’den fazla Startup’ı mezun etti. Bünyesinde hala 120’den fazla Startup’a ve yaklaşık 250 girişimciye yer veren merkez, akıllı tarımdan yapay zekaya, e-ticaretten sağlık sektörüne kadar birçok alanda yenilikçi iş fikirlerine destek oldu. 2 yıllık süre zarfında BTM girişimcileri toplamda 37,1 milyon lira değerleme ile yatırım aldı. Yaklaşık 20 BTM girişimi şirketleşti ve BTM girişimcilerinin toplam satışı 40 milyon lirayı geçti.

KÜRESEL PAZARA AÇILMA FIRSATI SUNUYOR

Girişimcilerin bir ürün geliştirmesinden ziyade, iş modellerine odaklanan program ile girişimcilerin globalleşme süreçlerinin kolaylaştığını bildiren İbrahim Elbaşı, şunları kaydediyor: “Girişimcilerin yurtiçi melek yatırım ağlarının yanısıra yurtdışı melek yatırım ağlarına da erişimleri sağlanıyor. Ayrıca girişimciler global pazarda satış yapma ve iş ortaklığı kurma imkanı bularak projelerini küresel pazarda sürdürebilme şansı elde ediyor.”



