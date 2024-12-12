GİV Başkanı Mehmet Koç: Girişimci sayısı ikiye katlanırsa Türkiye masanın ortağı olur

Türkiye Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek “Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödülleri” öncesi basın toplantısı düzenlendi. GİV Başkanı Koç, "Geleceğimiz olan gençlerin kendi işini kurmaları ve ülkeye katma değer sağlamaları bizim için öncelikli bir konudur. Girişimci sayısının ikiye katlanmasıyla Türkiye, yenidünya düzeninde kurulan masanın ortağı olabilir ya da kendisi bir masa kurabilir hale gelebilir” dedi.
Girişimci İşadamları Vakfı tarafından, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) işbirlikleri ile girişimcilik ekosistemine değer katmak üzere; girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirilmesi, ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda bulunulması, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturulması, tecrübe paylaşımı ile birlikte üniversite, sanayi ve kamu işbirliklerinin geliştirilmesi için düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması, 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda (İstanbul) gerçekleştirilecek.
GİV Başkanı Mehmet Koç, etkinlik öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.