GİV Başkanı Mehmet Koç: Girişimci sayısı ikiye katlanırsa Türkiye masanın ortağı olur

“11. GİV GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ” programını gerçekleştireceğiz. Teşrifleriyle onurlandıracak olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın sahiplerine ödülleri takdim edeceği programda Proje Fikir Ödülleri, İş Planı Ödülleri, Kurumsal Girişimcilik Ödülü, Yeni Girişimcilik Ödülü, Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü, Dijital Ekonomi Ödülü, Basın Yayın Medya Ödülü, Akademisyen Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödülü ve GİV Özel Ödülü olmak üzere toplam 11 kategoride 19 ödül verilecek. Her yıl bu yarışmaya gönderilen yaklaşık 500’ün üzerindeki proje, girişimcilerin ve akademisyenlerin de olduğu bir jüri heyeti tarafından değerlendiriliyor ve ödüle layık görülenler belirleniyor. Bu sene henüz ticarileşmemiş “Proje Fikir Ödülleri” kategorisinde ödül miktarı toplam 1 milyon TL olacak"