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GİV Başkanı Mehmet Koç: Girişimci sayısı ikiye katlanırsa Türkiye masanın ortağı olur

GİV Başkanı Mehmet Koç: Girişimci sayısı ikiye katlanırsa Türkiye masanın ortağı olur

17:0012/12/2024, Perşembe
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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“Türkiye Giri­şimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödülleri” 17-18 Aralık 2024 tarihle­rinde İstanbul Üniversite­si Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda dü­zenlenecek.
“Türkiye Giri­şimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödülleri” 17-18 Aralık 2024 tarihle­rinde İstanbul Üniversite­si Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda dü­zenlenecek.

Türkiye Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından 17-18 Aralık 2024 tarihle­rinde İstanbul Üniversite­si Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek “Türkiye Giri­şimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödülleri” önce­si basın toplantısı düzenle­ndi. GİV Başkanı Koç, "Geleceğimiz olan gençlerin kendi işini kurma­ları ve ülkeye katma değer sağlamaları bizim için önce­likli bir konudur. Girişimci sayısının ikiye katlanmasıyla Türkiye, yenidünya düzeninde kuru­lan masanın ortağı olabilir ya da kendisi bir masa kurabilir hale gelebilir” dedi.

Girişimci İşadamları Vakfı tarafından, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) işbirlikleri ile girişimcilik ekosistemine değer katmak üzere; girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirilmesi, ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda bulunulması, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturulması, tecrübe paylaşımı ile birlikte üniversite, sanayi ve kamu işbirliklerinin geliştirilmesi için düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması, 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda (İstanbul) gerçekleştirilecek.


GİV Başkanı Mehmet Koç, etkinlik öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Gençlerin girişimciliği desteklenmeli"

Koç, 2 gün sürecek ve ala­nında uzman isimlerin ka­tılacağı 8 ayrı başlıktaki pa­nelin yer alacağı etkinlik­te farklı şehirlerden fikrini projeye çeviren girişimciler­le yatırımcıları bir araya ge­tirmeyi amaçladıklarını ifa­de ederek,
“Geleceğimiz olan gençlerin kendi işini kurma­ları ve ülkeye katma değer sağlamaları bizim için önce­likli bir konudur. Şimdiye ka­darki vakıf faaliyetlerimiz­le girişimciliği yaymak, baş­ta ülkemiz gençleri olmak üzere insanlarımızı girişim­ciliğe teşvik etmek ve proje geliştirme konusunda des­teklemek, bu etkinlikleri or­ganize etmemizin ana hedef­lerinden birini teşkil etmek­tedir”
diye konuştu.
Koç, iş­sizlik ve yerinde istihdam gi­bi sorunları çözümünün gi­rişimcilikten geçtiğini kay­dederek,
“Türkiye’deki genç nüfus ve üniversite sayısına nispeten girişimci sayımız çok az. Ancak bu rakamların ikiye katlanmasıyla Türkiye, yenidünya düzeninde kuru­lan masanın ortağı olabilir ya da kendisi bir masa kurabilir hale gelebilir”
dedi.
Girişimci İşadamları Vakfı olarak aylık “Girişimci Buluşmaları” ve “Yakın Plan Buluşmaları” düzenlediklerini belirten Koç,
"Her yıl düzenli olarak “GİV Girişimcilik Ödülleri” adı altında 11 farklı kategoride girişimcilik ödülleri vermekteyiz. Girişimciliği destekleyici eğitim ve faaliyetler kapsamında Eyüpsultan’daki Bahariye Mevlevihanesi’ndeki Vakıf Merkezimizde yaklaşık 5 bin girişimci adayına eğitim verdik. Bu “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri”ne katılanların yaklaşık % 20’si kendi şirketini kurdu. Konya, Gebze, Adana, Bursa, Sakarya, Trabzon, Eskişehir, Van olmak üzere 8 Şubesi bulunan Girişimci İşadamları Vakfı olarak 2025 yılında şube sayısını daha da artıracağız"
ifadelerini kullandı.

11. GİV Girişimcilik Ödülleri’nde toplam ödül 1 milyon TL

GİV Başkanı Koç, "18 Aralık akşamı
“11. GİV GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ” programını gerçekleştireceğiz. Teşrifleriyle onurlandıracak olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın sahiplerine ödülleri takdim edeceği programda Proje Fikir Ödülleri, İş Planı Ödülleri, Kurumsal Girişimcilik Ödülü, Yeni Girişimcilik Ödülü, Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü, Dijital Ekonomi Ödülü, Basın Yayın Medya Ödülü, Akademisyen Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödülü ve GİV Özel Ödülü olmak üzere toplam 11 kategoride 19 ödül verilecek. Her yıl bu yarışmaya gönderilen yaklaşık 500’ün üzerindeki proje, girişimcilerin ve akademisyenlerin de olduğu bir jüri heyeti tarafından değerlendiriliyor ve ödüle layık görülenler belirleniyor. Bu sene henüz ticarileşmemiş “Proje Fikir Ödülleri” kategorisinde ödül miktarı toplam 1 milyon TL olacak"
dedi.
#Mehmet Koç
#GİV
#GİV Girişimcilik Ödülleri

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