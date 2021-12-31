Ekonomi Göksel Aşan Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Göksel Aşan: Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, yeni yılın ocak ayında enflasyonun eksi olarak geleceğini öngördüğünü söyledi. Aralık ayı ne kadar yüksek gelirse, ocak ayının o kadar çok düşük olacağını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Göksel Aşan: Yeni yılda enflasyon eksi olabilir
Arşiv.

Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu.

ARALIK AYI İÇİN TAHMİN YÜZDE 30

AA Finans'ın, 21 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre de, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 8,54 artması ve yıllık olarak da yüzde 30,05 olması bekleniyor.

GÖKSEL AŞAN: ARALIK NE KADAR YÜKSEK GELİRSE, OCAK O KADAR DÜŞÜK GELECEK

Bloomberg HT yayınında gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, ''Çalkantılı dönemde kur geçişkenliği normal zamanlara göre çok kısa gerçekleşiyor. Aralık enflasyonu ne kadar yüksek gelirse ocak da o kadar düşük gelecektir. Asıl kur geçişkenliğine marttan sonra bakacağız.'' dedi.

Arşiv.
Arşiv.

"OCAKTA EKSİ ENFLASYON BEKLİYORUM"

Ocakta eksi enflasyon öngören Aşan, ''Aralık ayı geleceğe dair enflasyon beklentileri açısından baz alınacak bir ay değil. Aralık ayında fiyatlamalar içinde ciddi köpük olmuştu. Kurun bu seviyelerde devam ettiği ortamda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum. Tasarruf sahipleri Ocak'taki negatif enflasyonu da dikkate almasınlar, o da baz etkisiyle olacaktır. Şubattan sonraki enflasyon önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentisini belirleyecek dönem olacak.'' diye konuştu.

"2022 SONU ENFLASYONU YÜZDE 15-18 ARASI OLABİLİR"

Enflasyon üzerindeki kur baskısının sınırlı kalacağını düşündüğünü aktaran Aşan, ''Ben şu anki mevduat faizlerinin altında bir enflasyonla 2022'yi tamamlayacağımızı düşünüyorum. Büyük ihtimalle yüzde 15-18 arasında tamamlayacağız 2022'yi'.' ifadesini kullandı.

Vatandaşın yüzde 39’u gıda fiyatlarında düşüş bekliyor
EKONOMİ
Vatandaşın yüzde 39’u gıda fiyatlarında düşüş bekliyor

Kamuya yeni personel alımı: Resmi Gazete'de yayımlandı
EKONOMİ
Kamuya yeni personel alımı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Maliyet artışı konut stoklarını eritti
EKONOMİ
Maliyet artışı konut stoklarını eritti
İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı
Çinliler ayağa kalktı

Çinliler ayağa kalktı

​Dev otomobil markasına ırkçılık suçlaması.
Ekonomide tarihi dönüşümü başlattık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı.

CHP'li Fatoş Birinç'ten akıl almaz hakaretler

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

​Eğitimde ihracat liderliği Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu

​CHP; din, dindarlar ve Kur'an eğitimine yaklaşımında bir arpa boyu yol alamadı.

​Tüm detaylar belli oldu: Yarı zamanlı çalışana da vergi istisnası

​Adana'da korku dolu anlar: Yardımına komşuları yetişti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomik modelin vatandaşa iyi anlatılmasını istedi.

​16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

​Ankara Üniversitesi'nde başörtülülere çirkin hakaret.
Pentagon'dan kritik değişiklik

Pentagon'dan kritik değişiklik

Washington'un güvenliği için ​Ulusal Muhafızları görevlendirme yetkisi artık Savunma Bakanında.
Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

İki kişi alevlerin arasından atlayarak canlarını son anda kurtardı.
Komşu kabusu

Komşu kabusu

​Beş ay boyunca kapısına çöp attı idrarını yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.