Göksel Aşan: Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum

Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu.

ARALIK AYI İÇİN TAHMİN YÜZDE 30

AA Finans'ın, 21 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre de, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 8,54 artması ve yıllık olarak da yüzde 30,05 olması bekleniyor.

GÖKSEL AŞAN: ARALIK NE KADAR YÜKSEK GELİRSE, OCAK O KADAR DÜŞÜK GELECEK

Bloomberg HT yayınında gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, ''Çalkantılı dönemde kur geçişkenliği normal zamanlara göre çok kısa gerçekleşiyor. Aralık enflasyonu ne kadar yüksek gelirse ocak da o kadar düşük gelecektir. Asıl kur geçişkenliğine marttan sonra bakacağız.'' dedi.

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"OCAKTA EKSİ ENFLASYON BEKLİYORUM"

Ocakta eksi enflasyon öngören Aşan, ''Aralık ayı geleceğe dair enflasyon beklentileri açısından baz alınacak bir ay değil. Aralık ayında fiyatlamalar içinde ciddi köpük olmuştu. Kurun bu seviyelerde devam ettiği ortamda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum. Tasarruf sahipleri Ocak'taki negatif enflasyonu da dikkate almasınlar, o da baz etkisiyle olacaktır. Şubattan sonraki enflasyon önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentisini belirleyecek dönem olacak.'' diye konuştu.

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"2022 SONU ENFLASYONU YÜZDE 15-18 ARASI OLABİLİR"

Enflasyon üzerindeki kur baskısının sınırlı kalacağını düşündüğünü aktaran Aşan, ''Ben şu anki mevduat faizlerinin altında bir enflasyonla 2022'yi tamamlayacağımızı düşünüyorum. Büyük ihtimalle yüzde 15-18 arasında tamamlayacağız 2022'yi'.' ifadesini kullandı.

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