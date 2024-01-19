Golf turizmi de rekor peşinde

Belek bölgesinin tanıtımı için Cornelia Golf Club, üçüncü kez “Cornelia Masters Golf Turnuvasını” düzenledi. Etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin, “17 sahasıyla yılda 400 milyon avro gelire ulaşan Türkiye, golf turizminde yılda 5 milyar dolar civarında kazanan İspanya, Portekiz gibi ülkelerle yarışıyor” şeklinde konuştu.

Golf turistinin hem otele hem de golf sahalarına para ödediğini ve ülkeye bıraktığı kişi başı dövizin, normal turistin 4 katı olduğunu söyleyen Şahin, şu bilgileri verdi: “2024’ün farklı ayları için sahalarımız şimdiden doldu ve rezervasyonlar yoğun şekilde devam ediyor. 2023’te Belek’te 500 bin raund golf oynandı. Bir golf misafiri, sezonuna göre değişkenlik göstermekle beraber, haftalık 1.500 ila 3 bin 500 avro arasında para harcayabiliyor. Cornelia otelleri olarak yılda 130 bin civarında golfçü ağırlıyoruz.”









BELEK BÖLGESİ İLE SINIRLI KALMAYALIM

Bu yıl yüzde 20’lik bir büyüme hedefi belirlediklerini söyleyen Ali Şahin, “Türkiye’de 23 saha bulunurken, bunların 15’i Belek’te ve ülkeye yayılması gerekli. En büyük golf destinasyonu olan İspanya’da yaklaşık 400’e yakın golf sahası var. İngiltere neredeyse pazar payımızın yüzde 50’sini oluşturuyor. Yüzde 35 ile ikinci sırada Almanya geliyor” bilgisini verdi.



