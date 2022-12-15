Ekonomi Gong Platform için çaldı En yüksek yatırımcıya ulaşan halka arz oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gong ‘Platform’ için çaldı: En yüksek yatırımcıya ulaşan halka arz oldu

Borsa İstanbul’da gong bu kez Platform Turizm için çaldı. Gongu Albayrak Grubu’ndan Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Kazım Albayrak ve Ömer Bolat ile BIST Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül çaldı. 630 bin gibi rekor sayıda yatırımcı hisse alırken, halka arzın büyüklüğü 450 milyon 500 bin lira oldu.

Abone Ol Google News
Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Gong ‘Platform’ için çaldı: En yüksek yatırımcıya ulaşan halka arz oldu
Platform Turizm hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmesi için başlangıç zilini Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak, Platform Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül birlikte çaldı.

Borsa İstanbul'da gong bu sefer Platform Turizm için çaldı. Halka arzını rekor yatırımcı ilgisiyle tamamlayan Albayrak Grubu’nun köklü şirketlerinden Platform Turizm'in gong törenine; Albayrak Grubu ile Borsa İstanbul üst düzey yöneticileri katıldı. Törenin ardından Platform Turizm Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Platform Turizm payları #PLTUR işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar tahtasında yerini aldı.

630 BİN YATIRIMCI GÜVENİN GÖSTERGESİ

Albayrak Grubu’nun halka arz olan 3’üncü şirketi olan Platform Turizm’in halka arzında 630 bin yatırımcıdan 3,7 kat talep geldi. 24 milyon 750 bin adet pay sermaye artırımı ve 24 milyon 750 bin adet pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 49 milyon 500 bin adet Platform Turizm payları, hisse başına 9,10 TL’den arz edildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 450 milyon 500 bin TL, halka açıklık oranı ise yüzde 20,22 oldu. Platform hissesi ilk işlem gününde yüzde 10 artışla tavan yaptı.

ÜLKE EKONOMİSİNE DEĞER KATACAĞIZ

Gong töreninde konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, halka arza ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkür etti. Bolat, daha kurumsal ve şeffaf bir yapıda, karlılıktan ödün vermeden, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. Bolat, “Albayrak Grubu’nun 70'inci yılını kutladığımız 2022 yılında, Grup bünyemizde 3’üncü halka arzı gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Platform Turizm’in kurumsallaşmasıyla birlikte organizasyon yapısının güçlenmesi, başarı ve sürekliliğin gelecek nesillere devam ettirilmesini sağlayacak. Halka arz ile birlikte Platform Turizm şirketimiz yerli ve milli hizmet üretimi hamlesiyle yine ülke ekonomisine değer katmaya devam edecek” dedi.

252 MİLYON TL NET KAR

Platform Turizm'in potansiyeline dikkat çeken Ömer Bolat, şirketin 2022’nin ilk 9 ayını 1,1 milyar TL ciro ve 252 milyon TL net kâr ile kapattığını söyledi. Bolat, şu bilgileri verdi: “Toplam ciromuz 30 Eylül 2022 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artış kaydetti. Borsada işlem görmeye başladığımız tarihten itibaren 5 yıl boyunca, net dağıtılabilir dönem kârımızın yüzde 35’ini nakit temettü olarak dağıtacağız. Ayrıca, Albayrak Grubu nezdinde personel ve yolcu taşımacılığı ve filo kiralama faaliyeti taahhütlerimiz çerçevesinde sadece Platform Turizm tarafından yürütülecek. Toplamda 630 bini aşkın yeni ortağımız hesap verebilir ve şeffaf şekilde büyüyen, büyürken düzenli temettü alabilecekleri bir şirkete ortak oldular.”

EN YÜKSEK YATIRIMCIYA ULAŞAN HALKA ARZ OLDU

  • İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise “Yatırımcılar ve sektör nezdinde güvenilir ve istikrarlı yapımız ile aracılığını gerçekleştirdiğimiz halka arzlarımızı başarıyla tamamlamaya devam ediyoruz. 2022 yılındaki beşinci halka arzımız Platform Turizm, yatırımcıların yoğun katılımıyla 2022 yılının en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan halka arzı oldu” diye konuştu.

GENÇLER BORSAYI KEŞFETTİ

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Platform Turizm'in, halka arzına gelen yüksek taleple yaklaşık 450 milyon TL tutarında halka arz geliri ve 630 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz yaptığını söyledi. Ergun, “2 sene önce yatırımcı sayımız 1,2 milyon iken bugün 3,4 milyona ulaştı. Sadece 2022 senesinde ilk defa hisse senedi alan yatırımcı sayısı 1 milyon kişiyi aşmıştır. Bu yeni yatırımcıların, yaklaşık üçte biri yirmili yaşlarda, üçte biri otuzlu yaşlarda, kalan üçte biri ise diğer yaş gruplarında. Dolayısıyla sermaye piyasalarına yeni gelen genç yatırımcılarımızın finansal okur yazarlıklarını arttırmaları çok büyük önem arz ediyor” dedi.

Borsa İstanbul 5.200'ü aştı: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
EKONOMİ
Borsa İstanbul 5.200'ü aştı: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Asgari ücrette son viraj

Asgari ücrette son viraj

​İkinci toplantı dün yapıldı.
SMO tek çatı altında

SMO tek çatı altında

​Askeri polis teşkilatı etkinleşecek.
Türkmen gazını Batıya taşıyalım

Türkmen gazını Batı'ya taşıyalım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a 'enerji' merkezli ziyaret gerçekleştirdi.
Kızılelma göklerde

Kızılelma göklerde

'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'

Sofya Göktaş'ı iade ediyor

Sofya Göktaş'ı iade ediyor

​Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme.

AB'nin Yunan ağzına sert tepki

AB'nin Yunan ağzına sert tepki

​Dışişleri Bakanlığı karardan rahatsız.
Ukrayna'da hava savaşları

Ukrayna'da hava savaşları

​ABD Fransa ve İtalya'dan hava savunma sistemi.
Turistin kart başı harcaması 610 dolara çıktı

Turistin kart başı harcaması 610 dolara çıktı

​Nevşehir'de yüzde 55 artış.
Sağlıklı Yaş Alma Birimleri geliyor

Sağlıklı Yaş Alma Birimleri geliyor

​Kan alma işlevi evde yapılacak.
İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza

​'YSK üyelerine hakaret'
Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Fransa, Fas'ı yenerek final maçında Arjantin'in rakibi oldu.
Bağcıklarını kopardılar<br>yine de durduramadılar

Bağcıklarını kopardılar
yine de durduramadılar

Kylian Mbappe'ye oynanan sert oyun etkinliğini kırmaya yetmedi.

Piyasaların merakla beklediği karar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.