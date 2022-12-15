Gong ‘Platform’ için çaldı: En yüksek yatırımcıya ulaşan halka arz oldu

Borsa İstanbul'da gong bu sefer Platform Turizm için çaldı. Halka arzını rekor yatırımcı ilgisiyle tamamlayan Albayrak Grubu’nun köklü şirketlerinden Platform Turizm'in gong törenine; Albayrak Grubu ile Borsa İstanbul üst düzey yöneticileri katıldı. Törenin ardından Platform Turizm Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Platform Turizm payları #PLTUR işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar tahtasında yerini aldı.

630 BİN YATIRIMCI GÜVENİN GÖSTERGESİ

Albayrak Grubu’nun halka arz olan 3’üncü şirketi olan Platform Turizm’in halka arzında 630 bin yatırımcıdan 3,7 kat talep geldi. 24 milyon 750 bin adet pay sermaye artırımı ve 24 milyon 750 bin adet pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 49 milyon 500 bin adet Platform Turizm payları, hisse başına 9,10 TL’den arz edildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 450 milyon 500 bin TL, halka açıklık oranı ise yüzde 20,22 oldu. Platform hissesi ilk işlem gününde yüzde 10 artışla tavan yaptı.

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ÜLKE EKONOMİSİNE DEĞER KATACAĞIZ

Gong töreninde konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, halka arza ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkür etti. Bolat, daha kurumsal ve şeffaf bir yapıda, karlılıktan ödün vermeden, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. Bolat, “Albayrak Grubu’nun 70'inci yılını kutladığımız 2022 yılında, Grup bünyemizde 3’üncü halka arzı gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Platform Turizm’in kurumsallaşmasıyla birlikte organizasyon yapısının güçlenmesi, başarı ve sürekliliğin gelecek nesillere devam ettirilmesini sağlayacak. Halka arz ile birlikte Platform Turizm şirketimiz yerli ve milli hizmet üretimi hamlesiyle yine ülke ekonomisine değer katmaya devam edecek” dedi.

252 MİLYON TL NET KAR

Platform Turizm'in potansiyeline dikkat çeken Ömer Bolat, şirketin 2022’nin ilk 9 ayını 1,1 milyar TL ciro ve 252 milyon TL net kâr ile kapattığını söyledi. Bolat, şu bilgileri verdi: “Toplam ciromuz 30 Eylül 2022 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artış kaydetti. Borsada işlem görmeye başladığımız tarihten itibaren 5 yıl boyunca, net dağıtılabilir dönem kârımızın yüzde 35’ini nakit temettü olarak dağıtacağız. Ayrıca, Albayrak Grubu nezdinde personel ve yolcu taşımacılığı ve filo kiralama faaliyeti taahhütlerimiz çerçevesinde sadece Platform Turizm tarafından yürütülecek. Toplamda 630 bini aşkın yeni ortağımız hesap verebilir ve şeffaf şekilde büyüyen, büyürken düzenli temettü alabilecekleri bir şirkete ortak oldular.”

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EN YÜKSEK YATIRIMCIYA ULAŞAN HALKA ARZ OLDU

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise “Yatırımcılar ve sektör nezdinde güvenilir ve istikrarlı yapımız ile aracılığını gerçekleştirdiğimiz halka arzlarımızı başarıyla tamamlamaya devam ediyoruz. 2022 yılındaki beşinci halka arzımız Platform Turizm, yatırımcıların yoğun katılımıyla 2022 yılının en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan halka arzı oldu” diye konuştu.

GENÇLER BORSAYI KEŞFETTİ

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Platform Turizm'in, halka arzına gelen yüksek taleple yaklaşık 450 milyon TL tutarında halka arz geliri ve 630 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz yaptığını söyledi. Ergun, “2 sene önce yatırımcı sayımız 1,2 milyon iken bugün 3,4 milyona ulaştı. Sadece 2022 senesinde ilk defa hisse senedi alan yatırımcı sayısı 1 milyon kişiyi aşmıştır. Bu yeni yatırımcıların, yaklaşık üçte biri yirmili yaşlarda, üçte biri otuzlu yaşlarda, kalan üçte biri ise diğer yaş gruplarında. Dolayısıyla sermaye piyasalarına yeni gelen genç yatırımcılarımızın finansal okur yazarlıklarını arttırmaları çok büyük önem arz ediyor” dedi.