Gönüllerin Treni

Ticaret Bakanlığı, uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel olarak yeni bir kooperatifçilik modeli oluşturdu. Kooperatifin dezavantajlı grupların çalışma hayatına kazandırılmasını amaçladığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla "Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi"ni geliştirdiklerini ifade etti.

İLGİLİ MEVZUAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Türkiye'de, engelli, hasta, yaşlılara yönelik kamu tarafından sunulan sosyal hizmetlerin yanında bu alanda hizmet veren pek çok özel kuruluş olduğunu dile getiren Pekcan, dezavantajlı grupların istihdamı, eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerindeki bölgesel farklılıklar, kadınların işgücüne katılımının düşük olması gibi sorunların çözümünde sosyal kooperatiflerin büyük rol oynayacağını vurguladı. Sosyal kooperatiflere ilişkin yeni mevzuat çalışmaları da başladı. Pekcan, “Kooperatif mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatlarda gerekli görülen değişiklikleri içerecek bir mevzuat taslağı hazırlayacağız. Uzun süreli işsizler, göçmenler, bağımlılar, engelliler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonunda, kadınların işgücüne katılımını artırmada sosyal kooperatifler yaygın olarak kullanılmaya başlanacak. Bakım hizmetleri ve eğitim sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerin sosyal kooperatifler aracılığıyla kullanıcılar ve gönüllüler tarafından sunulması sağlanacak” dedi.

Ruhsar Pekcan

ÖNCELİK İŞSİZLİK ORANI YÜKSEK İLLERE

İşsizlik oranının yüksek olduğu illerde ve özelleştirilen kamu kurumlarında işçi kooperatifi modelini teşvik edeceklerine işaret eden Pekcan, “Kadınların iş piyasasına erişiminde en önemli engellerden olan ve genellikle kadınların omzuna yüklenen hasta, yaşlı, çocuk ve engelli bakım hizmetlerinin sunulması konusunda yaratılacak imkanlar, sadece kadınların iş piyasasına girişini kolaylaştırmayacak, aynı zamanda daha fazla ve yeni iş olanaklarının da yaratılmasına imkan tanıyacak” dedi.

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Son durak Konya

Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni 1 Ekim Pazartesi 2018 günü saat Eskişehir’e uğurlanacak. 1-2 Ekim tarihlerinde Eskişehir’de olacak tren daha sonra sırasıyla 3 Ekim de Kütahya’da, 4 Ekim de Balıkesir’de, 5 Ekim de Manisa’da,6-8 Ekim de İzmir’de, 9 Ekim de Aydın’da,10 Ekim de Denizli’de, 11 Ekim de Isparta’da, 12 Ekim de Afyonkarahisar’da ve 13 Ekim’de Konya’da olacak. Böylece toplamda 11 ilde sosyal kooperatifçilik farkındalığının oluşması ve toplumsal sorunların çözümün-de bir sosyal girişimcilik modeli olan sosyal kooperatiflerin yaygınlaşmasını sağlamak için pek çok etkinlik yapılacak.

TCDD Taşımacılık ile iş birliği protokolü

TCDD Taşımacılık AŞ ile işbirliği protokolü imzaladıklarını bildiren Bakan Pekcan, sosyal kooperatiflerin kuruluşu için yerel inisiyatiflerin de harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Pekcan, gidilen illerde yerel idareler nezdinde yapılacak programların yanı sıra üniversitelerde panel ve söyleşilerle farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini de anlattı.

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