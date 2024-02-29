Google'a 2,1 milyar avroluk tazminat davası

2023 Kasım, Aralık ve 2024 Ocak aylarındaki otomobil fiyatlarındaki durulma, birçok tüketicinin memnuniyetine neden olmuş olsa da, mevcut fiyat seviyeleri hala birçok kişinin bütçesini zorlayabiliyor. Bu bağlamda, bazı vatandaşlar ikinci el otomobillere yönelirken, diğerleri uygun fiyatlı sıfır araç arayışına girmekte. Sıfır otomobil almak isteyen birçok kişi, Hyundai, Renault gibi markaları tercih ediyor. İşte sıfır araba fiyatları için detaylar...