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Ekonomi

Google'a 2,1 milyar avroluk tazminat davası

Avrupa'da 30'dan fazla medya kuruluşu, reklam teknolojisinde hakim konumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Google aleyhine dava açarak, şirketten 2,1 milyar avro tutarında tazminat talebinde bulundu.

10:18 - 29/02/2024 Perşembe
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Avrupa merkezli hukuk büroları Geradin Partners ve Stek tarafından yapılan açıklamada, 17 ülkeden 30'dan fazla Avrupalı medya kuruluşunun Google'a karşı yasal işlem başlattığı bildirildi.


Davanın Hollanda'nın Amsterdam Bölge Mahkemesinde açıldığı belirtilen açıklamada, Google'ın reklam teknolojisi uygulamalarının rekabete aykırı olduğunun iddia edildiği ve yaklaşık 2,1 milyar avro tutarında tazminat talebinde bulunulduğu aktarıldı.


Fransız rekabet kurumunun 2021'de Google'ın reklam teknolojisindeki hakim konumunu kötüye kullandığını tespit ettiği anımsatılan açıklamada, Avrupa Komisyonunun da 2023 yılında aynı konuya ilişkin bir itiraz beyanı yayımladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Google hakim konumunu kötüye kullanmasaydı, medya şirketleri reklamlardan önemli ölçüde daha yüksek gelir elde edecek ve reklam teknolojisi hizmetleri için daha düşük ücretler ödeyecekti." değerlendirmesi yer aldı.


Alman medya şirketi Axel Springer ve Norveç merkezli medya grubu Schibsted'ın yanı sıra Polonya, Finlandiya, Avusturya, Danimarka, Belçika, İsveç, İspanya, Portekiz, Çekya, İsviçre, Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Macaristan, Hollanda ve Lüksemburg'tan medya kuruluşları Google'a dava açan şirketler arasında yer aldı.




#Avrupalı medya kuruluşları
#dava
#Google
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