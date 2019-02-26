Ekonomi Gram altın 227 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları - Altın düşüyor mu? Altında yükseliş ne zaman? 26 Şubat altın fiyatları

Gram altın 227 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 226,5 lira, çeyrek altın 370 lira ve Cumhuriyet altını 1.515 liradan işlem görüyor. Finans Analisti Memiş, yurt içinde ise dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemenin, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğine değinerek, 227 liranın altında, 225 liranın gündeme gelebileceğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
26 Şubat altın fiyatları.
26 Şubat altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 226,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 226,2 lira seviyesinde tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 226,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira, Cumhuriyet altını 1.515 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yatay seyirle 1.327,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD, Avrupa ve Asya’da geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının emtia fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu anımsatarak, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Altının ons fiyatının 1.330 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş isteğinin devam edeceğini ifade eden Memiş, bu seviyenin altında ise 1.317 dolara kadar gerileyebileceği tahmin etti.

  • Memiş, yurt içinde ise dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemenin, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğine değinerek, 227 liranın altında, 225 liranın gündeme gelebileceğini kaydetti.

Tanzim bakliyat satışı başlıyor
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Enflasyonla topyekun mücadeleye destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılan ürünleri çeşitlendirerek, bugünden itibaren bakliyat ve elma satışına da başlayacak.
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Halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya’daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebzeden sonra bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi’nden temin edilecek.
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İlk kez satış noktalarındaki tezgahta yerini alacak elma ise 3 TL’den satılacak. Komisyoncuları aradan çıkararak yüksek fiyatlı ürünlerin düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı tanzim satış noktalarında, peşin ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.
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Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tanzim satış noktalarında satışa sunulacak bakliyatların fiyatlarını açıkladı.
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İşte Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı fiyat listesi:
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Nohut 5,5 lira,
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Mercimek 4,5 lira,
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pirincin ise kilosu 6 liradan satışa çıkacak.
Tanzim bakliyat satışı başlıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Başkent'in 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Tanzim Satış Noktalarında, şimdi de Bakliyat satışı da başlıyor. Tarım Bakanı Pakdemirli, bugün tanzim bakliyat satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte tanzim bakliyat satış ve ürün listesi:

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