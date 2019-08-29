Ekonomi Gram altın 289 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 289 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da dün, altının ons fiyatında yaşanan hafif yükselişe rağmen dolar/TL'deki değer kaybına paralel düşen gram altın, günü yüzde 0,28 değer kaybıyla 288,2 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 471 lira, Cumhuriyet altını 1.930 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
29 Ağustos altın fiyatları.
29 Ağustos altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 288,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, altının ons fiyatında yaşanan hafif yükselişe rağmen dolar/TL'deki değer kaybına paralel düşen gram altın, günü yüzde 0,28 değer kaybıyla 288,2 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 288,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 471 lira, Cumhuriyet altını 1.930 liradan satılıyor.

  • Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.543,0 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, Avro Bölgesi'nde yaşanan siyasi hareketliliğin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Bugün, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ekonomik ve tüketici güven endeksi ile ABD'de 2. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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