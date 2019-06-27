Gram altın güne düşüşle başladı

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LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile okulların kontenjan sayısı yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayımlandı. LGS sonuçları da dün açıklanmıştı. LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Ayrıca LGS ile öğrenci alacak okulların kontenjan ve yüzdelik dilimleri de açıklandı.