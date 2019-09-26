Ekonomi Gram altının yarı fiyatına lüfer Kilosu 130 liradan satışa çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altının yarı fiyatına lüfer

Gram altının yarı fiyatına lüfer: Kilosu 130 liradan satışa çıktı

Lezzetiyle en çok aranan balık türleri arasında yer alan ve "denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer, Çanakkale'de sezon başında az bulunduğu için kilogramı 130 liradan satışa sunuldu.

Haber Merkezi AA
Lüfer kilosu 130 liradan satışa sunuldu.
Lüfer kilosu 130 liradan satışa sunuldu.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda bazı türlerde azalma yaşanırken, bazı türlerde ise bolluk sürüyor.

Kilosu 130 TL

Özellikle lüfer, deniz suyu sıcaklığının halen düşmemesi ve palamuttaki azlık nedeniyle adeta el yakan fiyattan tezgahtaki yerini aldı. Lüfer, neredeyse gram altının yarı fiyatına kilogramı 130 liradan satışa çıktı.

Çanakkale Balık Hali esnafından Kemal Dinçer yaptığı açıklamada, bu sezon palamutta yaşanan azlığın lüferle telafi edileceğini düşündüklerini söyledi.

AA
Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda bazı türlerde azalma yaşanırken, bazı türlerde ise bolluk sürüyor.

"Hava soğumadan balık bollaşmaz"

Lüferin tezgahları bol miktarda süslemesini beklediklerini anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Lüfer tezgaha çıktı. Balık için daha çok erken, havalar çok sıcak. Lüfer ve palamut soğuk hava balığıdır. Hava soğumadan bu balık bollaşmaz. Bu sene belki palamut çok olmayabilir ama çinekop, sarıkanat, lüfer olur. Lüfer bu sene 50 liraya kadar düşer. Şu an daha yeni yeni gelmeye başladı. Kilosu 130 lira. Ancak lokantalar alır, vatandaş zaten alamaz, pahalı gelir. Bu sene çinekop balığı da 20 liraya kadar düşer. İnşallah bol olur da vatandaş da yer. Umudumuz var. Hava soğuduktan sonra çinekop balığı olur. Palamudun çok fazla olacağına inanmıyorum. Palamudun biraz daha erken başlaması lazımdı."

Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
FOTOĞRAF 16
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Girişimci babası Mustafa Özpek'in 1974 yılında başladığı alabalık serüvenini kardeşi Osman Özpek ile devam ettiren Yasin Özpek, fabrikada işlediği tütsülenmiş balıkları özellikle Avrupa ülkelerine gönderiyor.
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Firma, Ege'nin tatlı sularında yetiştirdiği alabalıkları yurt dışındaki sofralara ulaştırmak amacıyla 150 kişilik personeliyle hummalı bir çalışma yürütüyor.
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Çiftliklerde yetiştirilen alabalıklar temizlendikten sonra 6 saat tuzlu suda bekletiliyor. Ardından özel fırınlarda meşe dumanında tütsülenen balıklar, dinlendirildikten sonra vakumlu paketlerle ihracata hazırlanıyor.
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Kendilerine ait 10 çiftlikte yıllık 6 bin ton alabalık üreten, kurdukları yem fabrikasıyla entegre zinciri tamamlayan, şimdiye kadar balığı füme olarak Almanya, Hollanda, Danimarka ve Rusya'ya ihraç eden firma, Uzak Doğu pazarına da girmeyi başardı.
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YAĞIŞLAR BALIK ÜRETİMİNİ DE ARTIRDI: Şirketin genel müdürü Yasin Özpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alabalığı 15 senedir dumanla pişirdiklerini söyledi.
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Balık üretiminin, bol yağışlı bir sezon geçirdikleri için geçen yıllara göre daha verimli olduğunu anlatan Özpek, Geçen yıl 8 milyon avroluk ihracat yaptık. Bu yılın ilk 6 ayında 7,5 milyon avroluk ihracat rakamını yakaladık. Yağışlar balık üretimini de artırdı. Bu yıl 20 milyon avroluk ihracat hedefimiz var. 2023'lerde bunu 30 milyon avroya çıkarmayı düşünüyoruz. dedi.
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Avrupa ve Rusya'ya ihracatın halen sürdüğünü vurgulayan Özpek, günlük birkaç tır balığı bu pazarlara gönderdiklerini dile getirdi.
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İHRACATA BALIK YETİŞTİREMEZ OLDUK: Kaliteli balığın her zaman tercih edildiğine işaret eden Özpek, şöyle konuştu: Avrupa, Rusya, Çin ve Japonya'dan çok büyük teklifler geliyor. Çin ve Japonya'dan gelen taleplere yetişemez olduk. Bu iki pazara 9 ay önce ihracata başladık ve şimdiye kadar bir ton balık gönderdik. Bunlar bizi ve sektörü memnun ediyor. Devletimiz yeni su ürünleri alanları açarsa ucu açık bir sektör haline gelebiliriz...
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Şu anda ihracata balık yetiştiremez olduk. Su ürünleri sektörü olarak 2023 hedefi olan 1 milyar dolar geçen yıl yakalandı. Yeni alanlar açıldığı takdirde bu hedefler 5 milyar dolar seviyelerine çıkartılabilir.
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AVRUPA'DAKİ MARKETLER ZİNCİRİNDE TERCİH EDİLİYOR: Özpek, Türkiye'de tütsülenmiş balık ihracatının yüzde 35'lik bir kısmını tek başlarına karşıladıklarını bildirdi.
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Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İsveç ve Norveç gibi ülkelere füme ürün gönderdiklerini aktaran Özpek, Avrupa ülkelerindeki marketler zincirlerinin tamamında Türk alabalığının tercih edildiğini sözlerine ekledi.
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Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Çiftlikte yetiştirdiği alabalıkları kurdukları fabrikada işleyen Denizli'deki firma, şimdi de Çin ve Japonya pazarına girdi.


Balık halinde istavritin kilogramı 25, hamsi 20, levrek 35, çipura 35, kolyoz 25 liradan, palamut ise boyutuna göre adedi 25 ila 35 liradan satılıyor.

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