Gübrede 60 ülkeye ihracat

Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş, gübre konusunda Türk üreticilerin yatırımlarına dikkati çekerek, "Özellikle Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika gibi pazarlarda Türk firmaları yapmış oldukları yatırımlarla birçok yabancı firmanın önüne geçti. Bugün 60'a yakın ülkeye gübre ihraç ediyoruz." dedi.

Güneş, yaptığı açıklamada, Türk gübre şirketlerinin teknolojiyle birlikte özel gübreler sektöründe ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Sektörün hammadde kaynaklarının yurt dışından temin edilmesi sebebiyle 2018 yılında dövizdeki artış sonrasında gübre kullanımının azaldığını ve sektörün bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade eden Güneş, "Dövizin gerilemesi, finansman baskısının azalması gübre fiyatlarının geriye gelmesini sağlayacaktır. Bu da gübre kullanımını arttıracaktır" ifadesini kullandı.

"Özel gübre pazarı çok hızlı bir şekilde büyüyor"

Güneş, özel gübre pazarının dünyada çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirterek, "Bugün Yunanistan bizden tarım olarak geri bir ülke olmasına rağmen, bu ülkede özel gübre pazarı, klasik gübre pazarının yüzde 25’ini aldı. Bizde ise özel gübre kullanımı henüz yüzde 5 seviyelerinde. Dolayısıyla bizim sektörümüzde faaliyet gösteren birçok firma da bu konuda yatırım yapıyor." dedi.

Gübre sektörünün hammadde kaynakları itibarıyla dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Güneş, azotlu gübre örneğini vererek, "Söz konusu gübreyi üretebilmemiz için en önemli kaynaklardan birisi doğal gaz. Bu nedenle azotlu gübreler ülkemize genellikle doğal gazın fazla olduğu ülkelerden geliyor. Kaynaklar dışarıda da olsa biz en azından ürünlerin ülkemizde işlenip burada yapılmasını işçilik olarak, ambalaj olarak birçok açıdan memlekete katma değer sağlamasını istiyoruz." diye konuştu.

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TÜİK verilerine göre 2015 yılında Türkiye'nin gübre ihracatı 134,4 milyon dolar iken bu rakam 2018'de 251,4 milyon dolara yükseldi.

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