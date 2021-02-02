​Gümüş altını tahtından edecek

Koronavirüs (Kovid-19) salgının da etkisiyle tüm yıl boyunca yatırım enstrümanları olarak değerli metalleri konuştuk. Güvenli liman olma özelliği ile altın ve gümüşe ciddi talep artışı oldu. 2020’de kazancıyla altını sollayan gümüşün ons fiyatında dün yüzde 11’lik yükseliş yaşandı. Gümüşün ons fiyatı 8 yıl sonra ilk kez 30 doların üzerine çıktı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın günü 430 lira ile tamamladı. GameStop hisselerini ‘uçuran’ WallStreetBets gözünü büyük bankaların fiyatını baskıladığını iddia ettikleri gümüşe çevirdi. ABD’de haftasonu online gümüş alım-satımı yapan siteler yoğun talep yüzünden işlemleri durdurmak zorunda kaldı. Konuyla ilgi değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son bir yıldır Türkiye’de gümüş farkındalığı oluştuğunu belirterek, “2020’ye 3.40 lira seviyesinden başlayan gümüşün gram fiyatı, yılı 6.30 lira seviyesinden tamamlayarak, yatırımcısına yüzde 83 getiri sağladı. Altını geride bıraktı. 2021-22-23 yılları için aynı öngörüm devam ediyor” dedi.

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İslam Memiş

YÜZDE 10 DEĞER ARTIŞI OLDU

Memiş, emtia fiyatlarında baskılanan 2021’in ocak ayındaki performansının ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan toparlanma ile biraz baskılandığını söyledi. Gümüşün ons fiyatı 25 dolar seviyesine, gümüşün gram fiyatı ise, 5,75 liraya gerilediği zaman, yatırımcıların bu seviyeden ciddi gümüş alımı yaptıklarını belirten Memiş, “Özellikle GameStop olayı ile birlikte WallStreetBets’lerin kamuoyu oluşturması, gümüşü işaret etmesiyle birlikte bu hisse senetlerindeki girişlerini gümüş tarafına kaydıracaklarını ifade ettiler. Bu sosyal medya aracılığı ile bütün dünyada fiziki gümüş taraflarında ciddi bir alım pozisyonu oldu. Son üç iş gününde perşembe, cuma ve pazartesi günleri günlük bazda yüzde 6, bugünde yüzde 11 civarında değer artışına devam ediyor” diye konuştu.

FİZİKİ TALEP SÜRECEK

Memiş, gümüşün ons fiyatının 30 dolar, gram fiyatının ise 7 lira seviyesi üzerinde yükseldiğini ifade ederek, bu yükselişlerin gümüş yatırımcısına altından fazla getirisi olduğunu vurguladı. Değer artışlarını göz önüne alındığında 2020’de olduğu gibi 2021’de de gümüşün yatırımcısına kazandırmaya devam ettiğine dikkat çeken Memiş, gümüşün yıl sonuna kadar bu değer artışlarını sürüdüreceğine işaret etti. Uzun vadeli gümüş yatırımcısının gümüşünü elinde tutmaya devam etmesi önerisinde bulunan Memiş, “Gümüşün ons fiyatında 40 dolar, gram fiyatında ise 10 lira yukarı yönlü kırılmadıkça gümüş satılmamalı. Sadece manipülasyonla ilgili değer artışı yok. Gümüşe sanayi, bilim, teknoloji ve tıp alanında fiziki taleplerin sürmesi, özellikle Çin’in güneş panelleri için gümüşe ihtiyacının olması, kuraklıktan dolayı yağmur bombalarının uygulanması, hep gümüşle olacak işler. Dolayısıyla yıl içinde değer artışları sürecek.” Öngörüsünde bulundu.

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KISA SÜRELİ KÂR SATIŞLARI GÖREBİLİRİZ

Kısa vadeli yatırımcının gümüşteki bu yükselişlerin kalıcı olmayacağını göz önünde bulundurması gerektiği uyarısında bulunan Memiş, şunları kaydetti: “Gümüş ons fiyatında 30 dolar ve gramında 7 lira seviyesi üzerindeki rakamlarda elinde bulunan gümüşlerini altına çevirmeli. Ama uzun vadeli yatırımcılar için gümüş yine 40 dolar seviyesinin üzerinde, gramı ise 10 lira seviyesini sürdürerek, 2020’de olduğu gibi bu yılda altını tahtından edecek. Altından fazla kazandıran, değerli bir metal olmaya devam edecek. Gümüş fiyatları sadece manipülasyon olarak yükselmiyor. Fiziki tarafta da şirketlerin ve devletlerin de talebiyle artacak bir emtia. Ama kısa vadeli olarak kar satışları görebiliriz.”

ALTINDA SON BİR ALIM FIRSATI

İslam Memiş, altın fiyatlarının dip seviyede olduğunu ifade ederek, şu tavsiyelerde bulundu: “Altındaki bu seviyeler kesinlikle son bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Şubat ayı içerisinde gram altında 460-480 lira seviyelerini bekliyorum. Özellikle dolar tarafındaki keskin düşüşler gram altını baskıladığı için, dolar tarafındaki toparlanma ile birlikte, 460-480 lira seviyelerini izlemekte fayda var. Altının ons fiyatında ise bin 888 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra, bin 940 ve 2 bin dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devam edecek. Altın yıl içinde dalgalı bir seyir izlese bile değer artışlarını devam ettirecek. Düğün yapacaklar için iyi bir alım fırsatı. Bu fırsatlar bir daha gelmez. Altın fiyatlarındaki bu düşüşü kimse kaçırmasın. Altını olanlar altından çıkmasın. Panik satışı yapmasın yoksa zarar ederler.”

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