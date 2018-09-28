Günah keçisi olduk

Dolar kurunun yükselmesini bahane ederek, son haftlarda iğneden ipliğe hatta rafta duran birçok üründe fiyat artışı olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Buna bir de gramaj oyunu eklenince vatandaşın alışveriş sepetinde düşüş oldu. Dün gazetecilerle biraraya gelen Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Bizlerin kamuoyunda başta gıda fiyat artışı olmak üzere günah keçisi olarak gösterilmesi, bizleri çok üzüyor ve rahatsız ediyor" diyerek söze başladı.

ZAMMI PERAKENDECİ YAPMADI VURGUSU

Altunbilek, ekonominin hareketlenmesi için gerekli tüm hassasiyeti gösterdiklerini söyledi. Üretici olmadıklarının altını çizen Altunbilek, gelen zamlara mağaza kiralarının ve maliyetlerin giderek artmasını gerekçe gösterdi. Altunbilek, perakendeciler olarak ürünleri tedarikçilerden temin ettiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Bizler üretici değiliz. İşletme maliyetleri var. Elektriğe zam geldi. Personel maaşları, kiralar artıyor. Dolayısıyla perakendecinin maliyeti artıyor. Zammı perakendeci yapmadı. Marketler, yıl sonunda hala kâr edebilmişse kendilerini şanslı görecek. Aile bütçesine daha fazla destek olmak için böylesine bir rekabet ortamında kar marjımızı en düşük seviyede tutuyoruz. Tüketicilerin özellikle de gıda ürünlerine daha rahat erişebilmesi için hükümetimizin bizlere verilecek görevi yerine getirmeye hazırız."

MALİYET GİDERLERİ UNUTULMASIN”

Enerjiye yapılan zamdan da olumsuz etkilendiklerini ifade eden Altunbilek, tasarruflu ürünler kullanılmasına rağmen çok ciddi enerji tüketimleri olduğunu, personel maaşları, genel merkez ve depo giderleri, lojistik giderler, kayıp-kaçak, fire, ekipman ve teknoloji giderleri gibi maliyetlerin de gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

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GRAMAJ OYUNUNA RAFTA YER YOK

Artık stokçuluk diye bir kavram kalmadığını söyleyen Altunbilek, "Hükümetimizden enflasyonun yıl sonuna kadar düşürmesini bekliyoruz. Dolar kuru 5,5-6 TL seviyelerinde kalırsa daha istikrarlı bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi. Altunbilek, zam sonucu tüketici alışkanlıklarındaki değişikliğe ilişkin olarak, müşterilerin daha ucuz, alternatif ürünlere yöneldiğini, uygun fiyatlı markaları tercih ettiğini paylaştı. Altunbilek, gramaj oyunu yapan firmaların ürünlerine yerel marketler zincirleri olarak raflarda yer vermeyeceklerinin de altını çizdi.

Yerli üretim Yerel market

Mustafa Altunbilek, fiyat etiketlerinde yerli üretim logosunun kullanılmasını desteklemek için TPF’nin de “Yerli Üretim, Yerel Marketten Alınır” kampanyası başlattığını bildirdi. Altunbilek, “Türkiye’de üretilen ürünlerin desteklenmesi çok doğru bir karar. Markanın yerli ya da yabancı olmasından bağımsız olarak bu ülkede üreten, istihdam sağlayan, ülke ekonomisine katkı sağlayanlar desteklenmeli. Biz de Türkiye genelindeki tüm satış noktalarımızda yerli üretime daha çok yer vereceğiz. Marketlerimizin içinde ve dışında yönlendirmeler yapıp çalışanlarımızı ve müşterilerimizi yerli üretim konusunda eğitip bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

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