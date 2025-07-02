Gündem değişir deprem beklemez

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (TÜRKİYE İMSAD) tarafından düzenlenen 62’nci Gündem Buluşmaları, “Değişmeyen Gündem: Deprem ve Ekonomi” başlığıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında depremin sadece bir inşaat sorunu değil, bir zihniyet meselesi olduğunu vurgulayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye’de 20 milyon kişinin riskli binalarda yaşadığını hatırlattı. Etkinlikte, Türkiye’nin depreme karşı hâlâ hazırlıksız olduğu ifade edildi. Toplantıda 'Depremi beklemeden güçlendirme seferberliği başlatılmalı' çağrısı yapılırken, aynı dakikalarda merkez üssü Bursa olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem İstanbul’da da hissedildi.





DEPREM ERTELENECEK BİR KONU DEĞİL

Deprem konusunun Türkiye’nin değişmez ana gündem maddelerinden biri olması gerektiğinin altını çizen Küçükoğlu, şunları kaydetti: “Deprem gerçeğini deprem korkusu ile değil deprem bilinci ile yenebiliriz. Deprem erteleyeceğimiz bir konu değildir. Toplum olarak her deprem felaketi sonrası tüm dünyaya örnek olan bir dayanışma sergiliyoruz. Fakat her türlü korkuyu yenmeye muktedir bir toplumuz. Gündem değişiyor ve bir süre sonra deprem korkumuzu da yeniyoruz. Maalesef korkumuz geçtikten sonra da deprem zamanı yapmayı planladığımız işleri erteliyoruz.”





20 MİLYON İNSAN RİSKLİ YAPILARDA

Yaklaşık 20 milyon insanın deprem riski taşıyan binalarda yaşadığını belirten Küçükoğlu, "İnşaat malzemesi sanayimiz, Türkiye’nin yeniden yapılanma ihtiyacını karşılayacak yeterliliğe sahip. Ancak depreme karşı hazır olmak yalnızca bir inşaat meselesi değildir, zihniyet meselesidir. Her vatandaşımızın sorumluluk alması gerekiyor. Örneğin; ülkemiz enerji verimliliği alanında da büyük gelişme gösterdi. Bu başarımız istediğimizde her şeyin üstesinden gelebileceğimizi ispat ediyor" dedi. Küçükoğlu, şöyle devam etti: “Deprem; coğrafyamızın kaderidir ama yıkım değildir. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmalı ve bu planlara eksiksiz uymalıyız. Sonuç olarak; kolektif bilincimiz ve dayanışma kültürümüz ile geleceğimizi kazanabiliriz.”





GÜÇLENDİRME HEM UCUZ HEM DE SÜRDÜRÜLEBİLİR

Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper İlki ise İstanbul’daki yapı stokunun riskine dikkat çekerek, “2000 öncesi inşa edilen yapılar büyük tehdit oluşturuyor. 36 milyar dolarlık bir güçlendirme bütçesiyle büyük can kayıplarının önüne geçilebilir” değerlendirmesinde bulundu. İlki, yönetmeliklere uygun binaların ayakta kaldığını, doğru yapılan güçlendirme çalışmalarının ise ekonomik ve çevre dostu bir çözüm sunduğunu söyledi.





Afet bölgesine 1,5 trilyon TL harcandı

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, deprem bölgesinde son iki yılda yapılan harcamaların 1,5 trilyon TL’ye ulaştığını belirtti. Gürlesel, önleyici planlamanın önemine değinerek, “Eğer bu kaynakları deprem olmadan önce yapı güvenliğini artırmak için kullansaydık, can kaybı ve ekonomik yıkım çok daha az olurdu” dedi.



