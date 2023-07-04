Güneş enerjisinde üretim atağı

Güneş enerjisi alanındaki yatırımları hızlandıran Türkiye, üretim ve kurulu güç rakamlarıyla küresel ortalamanın üzerine çıktı. GES’lerin üretimde aktif rol oynamaya başladığı 2014 yılında kurulu güç 40 megavat ile sınırlı kalırken, günümüzde Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesi 250 kattan fazla artışla 10 bin 149 megavata kadar yükseldi. GES’lerden kaynaklı üretim 2014 yılında toplam üretimden hiç pay alamazken, artan kurulu güçle birlikte güneşin elektrik üretimindeki payı yüzde 8’e dayandı. Tüm bu gelişmeler Türkiye’nin bu alanda ne boyutta bir gelişim gösterdiğini gözler önüne seriyor.

30’DAN FAZLA FABRİKA GÜNEŞ PANELİ ÜRETİYOR

Enerjideki atılım kaynak çeşitliliği ve arz güvenliğine önemli katkı sağlarken, Türkiye’nin bu alandaki sanayi gücü de her geçen yıl hızla artıyor. Türkiye’de yakın geçmişte hiçbir üretim altyapısının bulunmadığı bu alanda, günümüzde 30'dan fazla güneş paneli üretim fabrikası ile yıllık 12 gigavat kapasitelik panel üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin yıllık güneş paneli üretim kapasitesi bu yıl işletmeye girecek yeni fabrikalarla 10 gigavat daha artarak, 22 gigavata yükselecek.

BİNİ AŞKIN ŞİRKET FAALİYETTE

Enerjide Türkiye’nin üretim altyapısını geliştirmesi bu alanda bir ekosistemin de oluşmasını sağladı. Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren şirket sayısı da 1.000’i aştı. Yakın gelecekte Türkiye'de enerji kaynaklarının yenilenebilir enerji lehine artacağı öngörülürken, enerji sektöründe yapılacak yatırımların yüzde 74,3'ünü güneş, rüzgar ve jeotermal gibi temiz kaynaklı yatırımların oluşturması bekleniyor.

Temiz enerji kapasitesi 90 gigavata ulaşacak

Türkiye'de yenilenebilir enerjinin 5 yıl içinde yüzde 64 büyümeyle 90 gigavata ulaşması bekleniyor. Bu büyümeyle Türkiye, Avrupa'da yenilenebilir enerjide dördüncü büyük piyasa olurken, dünyada da ilk 10'a girecek. Yenilenebilir enerjideki bu büyümenin yüzde 75'i rüzgar ve güneşten gelecek. Dünya genelinde de güneş enerjisi kurulu gücüne yatırımlar hız kesmeden sürüyor. Geçen yıl dünya genelinde güneş enerjisinden elektrik üretimi 1040 teravatsaatten 1289 teravatsaate yükseldi. Rapora göre, güneş enerjisi kurulumları artışı devam edecek. Geçen yıl dünya genelinde 239 gigavatlık güneş enerjisi kurulurken, bu yıl sonunda ilave kapasitenin 341 gigavat olması bekleniyor.







