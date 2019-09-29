Güneş kentinden panel ihracatı

Ağırlıklı yerli hammaddeler kullanarak enerji panelleri yaptıklarını anlatan Özberk, şunları kaydetti: "2012 yılında 30 megawattla başladık, şu anda 200 megawatt üretim kapasitemiz var. İlk başladığımız yıllarda ham maddesinin yüzde 100'ü ithal olan üretimimizin şu anda yüzde 55-60'ını yerlileştirdik. Ürettiğimiz panellerin yüzde 55-60'ını yerli ham maddeler kullanarak yapıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar yaklaşık 42 şehirde güneş panellerimiz var. Son dönemde 20 belediyeye değişik projeler yaptık."

Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresi en uzun olan illerinden Gaziantep'te üretilen güneş enerjisi panelleri, yurt içinin yanı sıra ihraç edildiği ülkelerde de enerji üretiyor. 42 kentte güneş panelleri bulunan SolarTürk'ün, hedefi iç piyasada yüzde 5 olan payını yüzde 10'a yükseltmek. SolarTürk, ürettiği güneş enerjisi panellerini Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Yakın zamanda açılması planlanan Bağdat Stadyumu'nun üzerindeki panelleri de SolarTürk sağlayacak. İlk faaliyet başladığı yıllarda hammaddesinin yüzde 100'ü ithal olan firma, bugün üretiminin yüzde 55-60'ını yerlileştirdi.

Güneş enerjisi paneli imalatı

TEKSTİLDEN GÜNEŞ ENERJİSİNE

SolarTürk Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk, tekstil alanında faaliyet gösteren bir aileden geldiğini ancak 2010 yılında güneş enerjisi alanına yönelerek firmasını kurduğunu, 2012 yılında ise ilk bantlarını alarak üretime başladığını söyledi. Türkiye'nin ilk solar panel üreticilerinden biri olduklarını anlatan Özberk, Türkiye gibi bol güneşli bir ülkede güneş enerjisi piyasasının her geçen yıl geliştiğini vurguladı. Özberk, "Güneş enerjisi her yıl bir adım daha ileriye giderek, şu anda lisanssız elektrik üretiminde 6 bin megavata kadar kurulu güç oluşmuştur. Bu kurulu gücün yüzde 5'ine SolarTürk olarak panel tedariğinde bulunduk" diye konuştu.

YÜZDE 60'INI YERLİLEŞTİRDİK

Ağırlıklı yerli hammaddeler kullanarak enerji panelleri yaptıklarını anlatan Özberk, şunları kaydetti: "2012 yılında 30 megawattla başladık, şu anda 200 megawatt üretim kapasitemiz var. İlk başladığımız yıllarda ham maddesinin yüzde 100'ü ithal olan üretimimizin şu anda yüzde 55-60'ını yerlileştirdik. Ürettiğimiz panellerin yüzde 55-60'ını yerli ham maddeler kullanarak yapıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar yaklaşık 42 şehirde güneş panellerimiz var. Son dönemde 20 belediyeye değişik projeler yaptık."

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