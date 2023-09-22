Güneş tarlası meraya dönüştü

‘Güneşin altında iki dost’ mottosuyla hayata geçirilen ‘Otlatma Pilot Uygulaması’ hakkında bilgi veren Kalyon Enerji CEO’su Dr. Murtaza Ata, “Ülkemizde bu boyutta bir tesiste ilk kez bir hayvan otlatma uygulaması hayata geçirildi. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde, 3,5 milyon panelden oluşan Kalyon Karapınar GES’te, 70 koyun ile başlayan 600 koyuna kadar ulaşan deneme çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı” şeklinde konuştu. Otları mekanik veya manuel olarak biçmek yerine koyunlarla biçmenin hem ekolojik hem maliyet olarak daha avantajlı olduğuna değinen Ata, “Güneş enerjisi santralimizin bir güneş çiftliğine dönüşmesini teşvik edeceğiz” dedi.