|
Ekonomi

Güneş tarlası meraya dönüştü

Kalyon Enerji, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) sahasını küçükbaş hayvanların otlaması için kullanıma açtı. ‘Otlatma Pilot Uygulaması’ ile hem yenilenebilir enerji hem de hayvancılık/tarım endüstrilerine fayda sağlanarak, çevre dostu çifte kazanç sağlayan bir proje hayata geçirildi.

Burak Karaca
04:00 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Otları mekanik veya manuel olarak biçmek yerine koyunlarla biçmenin hem ekolojik hem maliyet olarak daha avantajlı olduğuna değinildi.

Otları mekanik veya manuel olarak biçmek yerine koyunlarla biçmenin hem ekolojik hem maliyet olarak daha avantajlı olduğuna değinildi.

Uygulama ile bölge çobanlarına uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklara alternatif bir saha sunularak verim artışının önü açıldı.


DENEME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

‘Güneşin altında iki dost’ mottosuyla hayata geçirilen ‘Otlatma Pilot Uygulaması’ hakkında bilgi veren Kalyon Enerji CEO’su Dr. Murtaza Ata, “Ülkemizde bu boyutta bir tesiste ilk kez bir hayvan otlatma uygulaması hayata geçirildi. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde, 3,5 milyon panelden oluşan Kalyon Karapınar GES’te, 70 koyun ile başlayan 600 koyuna kadar ulaşan deneme çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı” şeklinde konuştu. Otları mekanik veya manuel olarak biçmek yerine koyunlarla biçmenin hem ekolojik hem maliyet olarak daha avantajlı olduğuna değinen Ata, “Güneş enerjisi santralimizin bir güneş çiftliğine dönüşmesini teşvik edeceğiz” dedi.


VASIFSIZ ARAZİ YEMYEŞİL OLACAK

Kalyon Karapınar GES’in, yüzey suyu ile örtülü olması ve tuz oranının fazla olması nedeniyle Türkiye’nin en vasıfsız arazisi üzerine kurulduğunu vurgulayan Ata, şunları söyledi: “Arazi tarımsal üretim ve hayvancılık için elverişli değildi. Ancak zaman içinde toprağın veriminde ve bitkisel çeşitlilikte artış gözlemledik. Panellerin varlığı biyolojik çeşitlilik için uygun şartlar sağladı. Bu durum sahamızı etrafımızdaki çiftliklere açmamıza imkân tanırken, uzun vadede, yemyeşil bir saha görebilmemiz mümkün olacak.”


#güneş enerjisi
#mera
#Karapınar
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İslam'ın esaslarından biri: Neslin korunması