Güneş tarlası meraya dönüştü

Otları mekanik veya manuel olarak biçmek yerine koyunlarla biçmenin hem ekolojik hem maliyet olarak daha avantajlı olduğuna değinildi.
Uygulama ile bölge çobanlarına uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklara alternatif bir saha sunularak verim artışının önü açıldı.
DENEME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
‘Güneşin altında iki dost’ mottosuyla hayata geçirilen ‘Otlatma Pilot Uygulaması’ hakkında bilgi veren Kalyon Enerji CEO’su Dr. Murtaza Ata, “Ülkemizde bu boyutta bir tesiste ilk kez bir hayvan otlatma uygulaması hayata geçirildi. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde, 3,5 milyon panelden oluşan Kalyon Karapınar GES’te, 70 koyun ile başlayan 600 koyuna kadar ulaşan deneme çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı” şeklinde konuştu. Otları mekanik veya manuel olarak biçmek yerine koyunlarla biçmenin hem ekolojik hem maliyet olarak daha avantajlı olduğuna değinen Ata, “Güneş enerjisi santralimizin bir güneş çiftliğine dönüşmesini teşvik edeceğiz” dedi.
VASIFSIZ ARAZİ YEMYEŞİL OLACAK
Kalyon Karapınar GES’in, yüzey suyu ile örtülü olması ve tuz oranının fazla olması nedeniyle Türkiye’nin en vasıfsız arazisi üzerine kurulduğunu vurgulayan Ata, şunları söyledi: “Arazi tarımsal üretim ve hayvancılık için elverişli değildi. Ancak zaman içinde toprağın veriminde ve bitkisel çeşitlilikte artış gözlemledik. Panellerin varlığı biyolojik çeşitlilik için uygun şartlar sağladı. Bu durum sahamızı etrafımızdaki çiftliklere açmamıza imkân tanırken, uzun vadede, yemyeşil bir saha görebilmemiz mümkün olacak.”