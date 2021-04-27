Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Güney Koreden dikkat çeken kripto para adımı Vergi alınacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Güney Kore kripto para gelirlerinden vergi alacak

Güney Kore'den dikkat çeken kripto para adımı: Vergi alınacak

Dünya genelinde iki trilyon dolarlık işlem hacmini aşan kripto paralara yönelik Güney Kore'de dikkat çeken bir adım atıldı. Güney Kore Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında kripto para gelirlerinden 2022 yılı itibariyle vergi alınmaya başlanacak.

Haber Merkezi DHA
Güney Kore kripto para gelirlerinden vergi alacak
Foto/arşiv

Güney Kore Maliye Bakanı Hong Nam-ki, daha önceden de duyurulduğu gibi, ülkesinin kripto para birimlerinin sermaye gelirlerinden vergi alma planında değişiklik olmadığını, vergilendirmenin 2022'den itibaren başlayacağını duyurdu.

Seul, sanal varlık işlemlerinden elde edilen kazançlara yüzde 20 vergi koymayı planlarken, kripto yatırımcıları ise, vergilendirilmede hisse senedi işlemleri için uygulanan standartların uygulanmasını talep etti.

Buna göre, kripto para işlemlerinden elde edilen, yıllık 2.5 milyon won (2,250 dolar) ve üzerindeki tüm gelirler yüzde 20 vergilendirilecek.

Hong, kripto para birimlerinin "maddi olmayan varlıklar" olduğuna işaret ederek, bunları para birimleri olarak etiketlemenin bir "yanlış anlama" olduğunu ve dijital token alım satımının yeni yasa dışı kaynak yaratma ve dolandırıcılık biçimlerine eğilimli olduğu için yatırımcıların yatırım kararları verirken uyanık olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Kripto paralara dair son dakika düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
EKONOMİ
Kripto paralara dair son dakika düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Çöken kripto para borsası Thodex'e 650 bin dolar yatıran var!
EKONOMİ
Çöken kripto para borsası Thodex'e 650 bin dolar yatıran var!

Thodex ve Vebitcoin'den sonra bir şok daha: GoldexCo.in’e de erişim sağlanamıyor
EKONOMİ
Thodex ve Vebitcoin'den sonra bir şok daha: GoldexCo.in’e de erişim sağlanamıyor

Abone Ol Google News
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

MSB açıkladı: O noktada etkisiz hale getirildi.
Bir aile perişan oldu

Bir aile perişan oldu

​Yüzde 70 engelli kız çocuğunu evlendirmek için kaçırdılar.
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Ramazan'ın bereketi<br>bakkallarda yaşanıyor

Ramazan'ın bereketi
bakkallarda yaşanıyor

​Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal destek paketi ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

​MHP Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

​Dolandırıcılar 24 bin TL ucuza satışa çıkardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.