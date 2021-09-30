Ekonomi Kağıt atıkların geri dönüştürülmesiyle 60 bin ağaç kurtarıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kağıt atıkların geri dönüştürülmesiyle 60 bin ağaç kurtarıldı

Pandemi döneminde kağıt atıkların geri dönüştürülmesi projesi kapsamında Güngören Belediyesi tarafından toplanan 3 bin 450 ton kağıt ekonomiye geri kazandırıldı. 280 bin nüfusun bulunduğu ilçedeki 11 bin binadaki vatandaşların desteği ile her bina başına 5 ağaç, toplamda da 60 bin ağacın kesilmekten kurtarıldığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Güngörende ​kağıt atıkların geri dönüştürülmesiyle 60 bin ağaç kurtarıldı
Foto/arşiv

2020 yılı mart ayından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde

Güngören Belediyesi

'nin sıfır atık projesi kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde kağıt atıklar tek tek toplandı.

Güngören’de yaşayan 280 bin vatandaşın ikamet ettiği 11 bin binadan toplanan 3 bin 450 ton kağıt atık ekonomiye kazandırıldı. Kağıt atıklar ekiplerin gayretli çalışmaları sonucunda hem çöp olmaktan kurtarıldı hem de yaklaşık 60 bin ağacın kesilmesi önlendi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sıfır atık projesi kapsamında Güngören’deki her bina, 5 ağacın kesilmesini önleyerek tüm Türkiye’ye örnek oldu.

MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDEKİ ATIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Güngören Belediyesi'nden aktarılan verilere göre, pandemin başından itibaren bugüne kadar 3 bin 450 ton kağıt atık toplandı. Toplanan atıklarının geri dönüşümü ile yaklaşık 5 milyon 300 bin liralık ekonomik kazanç elde edildi. Yine geri dönüşüm ile 8 bin 620 m3 depolama alanı kazancı da sağlanmış oldu.

DEVASA BİR ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI

Toplanan kağıt atıkları ile doğaya 610 ton sera gazı salınımının önlendiği de kaydedildi. Proje kapsamında toplanan atıklar sayesinde 14 milyon 140 bin Kwh enerji tasarrufu da sağlandı.

“ATIKLARI TOPLAMAK TEMİZLİK DEĞİL KAZANIM”

Güngören’de yaşayan vatandaşların geri dönüştürülebilecek atıkları biriktirmeleri yönünde çağrıda bulunan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Paketli ürünlerin atıklarını toplamak sadece bir temizlik değil ekonomik olarak da çevre için de bir kazanımdır. Hem doğaya salip çıkıyoruz hem de ekonomiye destek veriyoruz. Sıfır atık projesi ile ilçemizde pandemi döneminde her bina başına ortalama 5 ağacın kesilmesi önlendi. Bu da bizim için ayrı bir gurur ve sevinç kaynağı. Bu anlamlı çalışma için personelimize ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

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