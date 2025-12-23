Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Güriş’ten Ukrayna’nın geleceğine yatırım

Güriş’ten Ukrayna’nın geleceğine yatırım

19:4123/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Güriş, yatırımlarını yurt dışında da sürdürüyor.
Güriş, yatırımlarını yurt dışında da sürdürüyor.

Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan GÜRİŞ, dev yatırımlarına bir yenisini Ukrayna’da ekledi. Enerji Depolama (BESS) Projesi’nin 25 MW / 50 MWh’lik birinci etabı, bütün testleri başarıyla tamamlayarak ticari işletim kapsamında faaliyete başladı. Uluslararası projelerinde de sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri tecrübeli kadrosuyla üreten GÜRİŞ, Ukrayna’nın geleceğine yatırım yaparak bölgenin enerji altyapısına modern bir çözüm sundu.

İnşaat, endüstri ve enerji alanlarında Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan GÜRİŞ, uluslararası projelerine bir yenisini daha ekleyerek Ukrayna’da önemli bir projeyi hayata geçirdi.

GÜRİŞ’in Ukrayna’daki yatırımı BESS (Battery Energy Storage System) projesi kapsamında Ukrenergo tarafından yürütülen aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve - Otomatik Frekans Restorasyon Rezervi) test ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamladı. GÜRİŞ’in, Ukrayna’da gerçekleştirdiği aFRR Projesi ile gücü 50 MW ve kapasitesi 100 MWh olan sistemin 25 MW / 50 MWh’lik kısmının devreye alınmasıyla bölgenin enerji altyapısına modern bir çözüm sunuyor.

Savaş döneminde yatırım devam ediyor

GÜRİŞ’in Ukrayna temsilcisi Loic Lerminiaux, Ukrayna’da hayata geçirdikleri BESS Projesi hakkında şöyle konuştu: “GÜRİŞ olarak projemiz, uluslararası iş birliklerimizin ve mühendislik ekibimizin başarılı çalışmalarının bir sonucudur. Savaş döneminde böyle bir yatırımı yapmak büyük bir özveri ister. Tüm çalışma arkadaşlarıma, yerel yönetimlere, tedarikçilerimize, çözüm ortaklarımıza ve firmama teşekkürü bir borç bilirim. İstek varsa çözüm de var anlayışıyla çıktığımız bu yolda, elektrik altyapısının son derece önemli olduğu bu koşullar altında projeyi başarıyla tamamlamaktan ve bölgenin kritik öneme sahip altyapısına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.”

Proje Detayları:

* Proje Adı: ACUMEN Battery Energy Storage System (BESS)

* Kurulu Güç: 50 MW

* Enerji Kapasitesi: 100 MWh

* Yatırımcı: GÜRİŞ ve Rezon Trade LLC

* Çözüm Ortağı / Batarya ve Ekipman Tedarikçisi: MING YANG Ren Electric

#Güriş
#Ukrayna
#Yatırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSS primleri ne kadar oldu? SGK 2026 Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tutarı