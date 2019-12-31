Gurur yolculuğu Bursa’dan başlayacak

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil üretim tesisinin adresinin Bursa iş dünyası için yeni yıl müjdesi niteliğinde olduğunu belirten Burkay, kentin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistiğiyle bu tarihi sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğini söyledi.
TEKNOLOJİ YATIRIMI ARTACAK
- Burkay, “Bursa, gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye uyarlayarak Türkiyemizin milli otomobil üretiminde de en güçlü şekilde hissettirecektir. Otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa, yerli otomobilin güçlendireceği ekosistemle gelecek 50 yılın da otomotiv endüstrisi merkezlerinde yer almaya devam edecek. Yeni teknolojilere yine Bursa liderlik edecek” dedi.