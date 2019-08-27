Ekonomi Güven endeksi arttısanayi yüzde 76,6 doldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güven endeksi arttı sanayi yüzde 76,6 doldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 6,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 6 yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sanayi kapasite kullanım oranlarını açıkladı. Ağustosta sanayi kullanım kapasitesi bir önceki aya göre yüzde, 0,4 oranında artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ise güven endeksi araştırmasını açıkladı. Buna göre hizmet sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 6,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 6 yükseldi.

SANAYİDE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ GERÇEKLEŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 790 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı 0,3 puan yükselerek yüzde 76,2 oldu.

TALEP ARTIŞI GÜVENE DÖNÜŞTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 83,5 iken bu ay yüzde 6,7 artarak 89,1 değerine yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,7, yüzde 8,7 ve yüzde 4,3 artarak 85,3, 84,6 ve 97,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustos ayında yüzde 5,1 yükselerek 95 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışları ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,2 ve yüzde 10 artarak 85,5 ve 94,9 olurken, mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 104,8'e geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi geçen ay 52,4 iken bu ay yüzde 6 yükselişle 55,5'e çıktı.

REKLAM

İlk gemi 2020'de limana yanaşacak
EKONOMİ
İlk gemi 2020'de limana yanaşacak
Afiyet olmasın

Afiyet olmasın

Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün yemek harcamaları dikkat çekti.
Küstah tehdit

Küstah tehdit

​27 ormanı küle çevirdiğini itiraf eden PKK, 'yine yakacağız' dedi.
Meşru müdafaa hakkımız var

Meşru müdafaa hakkımız var

​Kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlediler.
Oruç Reis<br>Akdeniz'e iniyor

Oruç Reis
Akdeniz'e iniyor

Fatih, Yavuz ve Barbaros'tan sonra yeni hamle.
Steve Jobs<br>yaşıyor mu?

Steve Jobs
yaşıyor mu?

​Sosyal medyadaki fotoğraf gündem oldu.
Taksi ücretlerine zam

Taksi ücretlerine zam

Taksimetre açılışı 5, indi bindi ücreti 13 TL oldu.

Su-35'lerde<br>ortak üretim

Su-35'lerde
ortak üretim

Rus lider Putin'den Türkiye'ye önemli teklif.
'Türk astronot gönderelim'

'Türk astronot gönderelim'

Rus uzay heyetinden Erdoğan'a 2023 teklifi.​
Böyle uğurladı

Böyle uğurladı

Erdoğan'ın Moskova'daki temasları sona erdi.
Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

Ekipler, şüpheliyi jandarmaya teslim etti.
PKK hedefleri<br> böyle vuruluyor

PKK hedefleri
böyle vuruluyor

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'ndan görüntüler paylaştı.
Bir banka daha <br>faizleri indirdi

Bir banka daha
faizleri indirdi

Sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.
Su-57'yi incelediler

Su-57'yi incelediler

Erdoğan, Putin ile Moskova'da bir araya geldi.
600'ün altına düştü

600'ün altına düştü

​Soylu, yurt içindeki terörist sayısının azaldığını açıkladı.
Kabul etmedi

Kabul etmedi

G7 ülkeleri tarafından bağış kararı verilmişti.
Tam 128 adet!

Tam 128 adet!

Türkiye'ye gelen şüpheli yolcunun valizinden çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.