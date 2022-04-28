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Ekonomi Haberleşme tarifeleri e-Devlette İnternet, telefon ve televizyon ücretleri karşılaştırılabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Haberleşme tarifeleri e-Devlet’te: İnternet, telefon ve televizyon ücretleri karşılaştırılabilecek

Operatörlerin telefon, internet ve TV tarifeleri ile kampanyaları e-devlette görülebilecek. Vatandaş fiyat ve hizmet kıyaslaması yaparak kafa karışıklığını giderirken piyasada da fiyat regülasyonu sağlanması bekleniyor

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Haberleşme tarifeleri e-Devlet’te: İnternet, telefon ve televizyon ücretleri karşılaştırılabilecek
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme hizmetinden faydalanmak isteyen kişilerin, e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yaparak operatörlerin tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilmelerine imkân veren yeni bir adım attı. e-Devlet üzerinden vatandaşa alabileceği hizmetleri karşılaştırma imkânı verilirken, piyasada da fiyat regülasyonu sağlanmış olacak.

ANLIK KIYASLAMA İMKANI GELİYOR

Konuya ilişkin hazırlanan taslak çalışmaya göre uygulama, 200 bin ve üzeri abonesi olan işletmeciler ile tarifelerinin veya kampanyalarının e-Devlet kapısı üzerinden karşılaştırılmasını talep eden diğer işletmecilerin, bireysel abonelik sözleşmesi kapsamında sundukları sabit internet, sabit telefon, TV, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetine ilişkin tarifeleri kapsayacak.

Tüketicilerin, e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra tarife karşılaştırma hizmetini kullanarak işletmecilerin tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırmalarına imkân sağlanacak. Tarife karşılaştırma hizmetinde yapılacak sorgular anlık olarak işletmecilere iletilecek, işletmeciler de sorgulara anlık olarak cevap verecek.

ÜCRETE GÖRE TARİFE SIRALAMASI

Tarife karşılaştırma hizmetini kullanmak isteyen tüketicilere, faydalanmak istenilen hizmet türüne göre “mobil telefon”, “adrese dayalı mobil internet”, “sabit telefon”, “sabit internet” ve “TV” seçenekleri arasından seçim yapma imkânı sunulacak. TV hizmeti tek başına seçilemeyecek ancak sabit telefon veya sabit internet ile birlikte seçilebilecek. Filtreleme seçeneklerini kullanarak tarife ve kampanya sorgulaması yapma imkânı verilecek. Sorgulama sonucu gösterilecek tarifeler veya kampanyalar, ortalama aylık ücrete göre artan bir şekilde sıralanacak. Adrese dayalı mobil internet, sabit internet veya sabit telefon hizmeti seçilmesi durumunda, tüketicinin talebine bağlı olarak yerleşim yeri adresi, sunulacak teklifte değerlendirilmek üzere işletmeciye gönderilecek. Sorgulamalar belirtilen adres özelinde yapılacak.

İKİ AYRI FİYAT TEK EKRANDA

Vatandaşa işletmeci adı, ortalama aylık ücret aralığı, ödeme tipi (faturalı/ön ödemeli), numara taşıma veya internet servis sağlayıcılığı değişikliği olup olmadığı ve taahhüt süresi gibi konularda filtreleme seçenekleri de sunulacak. Gerekli filtrelemelerin yapılmasının ardından, tarife veya kampanya tekliflerinin herhangi ikisinin seçilmesine ve seçilen iki teklifin detay kısmında yer alan parametreler de dâhil olmak üzere özelliklerinin tek bir ekranda karşılaştırılmasına imkân sağlanacak.

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