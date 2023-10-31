Hacizli malların satışında yeni dönem yarın başlıyor

Muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesine ilişkin düzenleme yarın başlıyor.
İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.
Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.
Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek
Söz konusu malların elektronik satışına ilişkin süreç yarın başlayacak.