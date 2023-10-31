Hacizli malların satışında yeni dönem yarın başlıyor

Antalya'daki yediemin otoparklarına motoru, koltuk ve tekerlekleri hatta direksiyonu sökülerek gelen haciz yakalamalı araçların, sahipleri tarafından bilerek sökülüp yine kendileri tarafından polise 'şüpheli araç' ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu yöntemin ileride düzenlenecek ihalede aracı değerinin altında almak için yapıldığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, “İçindeki bütün ekipmanları boşalttırıyor ve aracı bir yere bırakıyor. Ardından 155'i, '3-4 gündür burada şüpheli bir araç bekliyor' diye kendisi arıyor. Polis bile aracı öyle görünce şaşırıyor, çünkü araçta hiçbir şey yok” dedi.