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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Haftanın kazandıranı borsa

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa % 1,10 kazançla yatırımcısını sevindirdi. Dolardaki artışın yanında, altının ons fiyatı % 4,4 değer kaybederken, haftayı da 2 ayın en düşük seviyesinden kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın ve avro kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,10 kazançla 1.124,17 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.084,93 puanı, en yüksek 1.135,07 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,88 azalışla 455,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,88 kayıpla 3 bin 23 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı dolar yükselişle, avro ise düşüşle kapattı.

KÜRESEL PİYASALARDA İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Kovid-19 tedbirlerinin yeniden gündeme gelmesi ve bu paralelde güçlenen doların etkisiyle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 4,4 değer kaybederken, haftayı da 2 ayın en düşük seviyesinden kapattı. Artan vaka sayıları nedeniyle bazı ülkelerde Kovid-19 tedbirlerinin yeniden gündeme gelmesi geçen hafta risk iştahını azaltan en önemli gelişme olurken, hastalığın tedavisine ilişkin yeni bir haber akışının sağlanamaması da yeni bir dalga endişelerini artırdı.

ALTIN BİR SÜRE DAHA GÖZDE OLACAK

Seda Yalçınkaya Özer

İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, gram altının bu hafta yüzde 3'ün üzerinde düşmesine karşın uzun vadede potansiyel yatırım aracı olmaya devam edeceğini söyledi. Son dönemde belirgin şekilde güç kazanan doların altının yükselişini törpülediğini belirten Özer, şunları kaydetti: "Dolar endeksinin son iki ayın en yüksek seviyesi olan 94,5’e yaklaşması ons altının baskı altında kalmasına neden oluyor. Küresel piyasalarda artan koronavirüs endişeleri dolara talebi artırmaya devam ediyor. Kısa vadede altındaki ibre aşağıyı gösterirken güvenli liman algısı dolara kaymış görünüyor, ancak büyük resimde küresel piyasalarda belirsizlik ve endişeler yatışmış değil."

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