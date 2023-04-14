Halka arz geliriyle enerjiye yatırım.
Un üreticisi Eksun Gıda, ikisi Tekirdağ’da biri Konya’da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip üç ayrı üretim tesisinde yeni nesil teknolojiyle üretimini sürdürüyor. Halka arz ile 1,2 milyon yatırımcıya ulaşan firma, gelirinin önemli bir bölümünü doğrudan yatırımlar için kullanacak. Bu kaynağın yüzde 20’si, Tekirdağ ve Konya’da kurulu un üretim tesislerinde elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 megavatlık yenilenebilir enerji santralinde değerlendirilecek. Yine halka arz gelirlerinin yüzde 10’u ise un silosu tesisi, makine yatırımları ve modernizasyon amacıyla kullanılacak. Halka arz gelirinin geri kalanı ise, işletme sermayesi ihtiyacının ve finansal borçların azaltılmasına yönelik ele alınacak.
1,2 MİLYON YATIRIMCIYA ULAŞTIK
Eksim Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eksun Gıda, halka arz gelirlerini daha önce yatırımcısı ile paylaştığı kalemlerde kullanmak için de kolları sıvadı. Halka arz ile 1,2 milyon bireysel yatırımcıya ulaştıklarını belirten Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir, “Gerekli adımları attık. 1,2 milyondan fazla yatırımcı sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamış bir şirkete ortak oldu” diye konuştu.
30’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
Geçtiğimiz yılın rakamlarına da değinen ve Türkiye’nin buğday kaynaklarını değerlendiren Demir, “2022 yıl sonunda toplam ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artışla 3,9 milyar TL’nin üzerine çıktı ve net kârımız 224 milyon TL’ye ulaştı. 2022 yıl sonunda FAVÖK marjımız ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. En önemli avantajımız buğdayı kendi çiftçimizden alabilmemiz. Türkiye buğdayda kendine yeten bir ülke ve bu piyasa en regüle piyasalardan biri” dedi. Demir ayrıca, Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye, 200 farklı ürün ihraç ettiklerini söyledi.