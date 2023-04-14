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Ekonomi

Halka arz geliriyle enerjiye yatırım

Halka arz ile 1,2 milyon yatırımcıya ulaşan Un üreticisi Eksun Gıda, gelirinin önemli bir bölümünü doğrudan yatırımlar için kullanacak.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Halka arz geliriyle enerjiye yatırım.

Halka arz geliriyle enerjiye yatırım.

Un üreticisi Eksun Gıda, ikisi Tekirdağ’da biri Konya’da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip üç ayrı üretim tesisinde yeni nesil teknolojiyle üretimini sürdürüyor. Halka arz ile 1,2 milyon yatırımcıya ulaşan firma, gelirinin önemli bir bölümünü doğrudan yatırımlar için kullanacak. Bu kaynağın yüzde 20’si, Tekirdağ ve Konya’da kurulu un üretim tesislerinde elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 megavatlık yenilenebilir enerji santralinde değerlendirilecek. Yine halka arz gelirlerinin yüzde 10’u ise un silosu tesisi, makine yatırımları ve modernizasyon amacıyla kullanılacak. Halka arz gelirinin geri kalanı ise, işletme sermayesi ihtiyacının ve finansal borçların azaltılmasına yönelik ele alınacak.

Ahmet Demir.

1,2 MİLYON YATIRIMCIYA ULAŞTIK

Eksim Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eksun Gıda, halka arz gelirlerini daha önce yatırımcısı ile paylaştığı kalemlerde kullanmak için de kolları sıvadı. Halka arz ile 1,2 milyon bireysel yatırımcıya ulaştıklarını belirten Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir, “Gerekli adımları attık. 1,2 milyondan fazla yatırımcı sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamış bir şirkete ortak oldu” diye konuştu.

30’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Geçtiğimiz yılın rakamlarına da değinen ve Türkiye’nin buğday kaynaklarını değerlendiren Demir, “2022 yıl sonunda toplam ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artışla 3,9 milyar TL’nin üzerine çıktı ve net kârımız 224 milyon TL’ye ulaştı. 2022 yıl sonunda FAVÖK marjımız ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. En önemli avantajımız buğdayı kendi çiftçimizden alabilmemiz. Türkiye buğdayda kendine yeten bir ülke ve bu piyasa en regüle piyasalardan biri” dedi. Demir ayrıca, Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye, 200 farklı ürün ihraç ettiklerini söyledi.


Bakan Varank: TOGG çıktı lâl oldular
Bakan Varank: TOGG çıktı lâl oldular

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finallerine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank alana makam aracı TOGG ile geldi. TOGG’u ilk kez 2019 yılında Bilişim Vadisi’nde tanıttıklarını hatırlatan Bakan Varank, "O zaman, ‘Siz yapamazsınız, şov yapıyorsunuz, nerede bunların fabrikaları’ dediler. Fabrikanın temelini attık, ‘Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz. Bu araçları İtalya’da yapıyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz’ dediler. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık, ‘Burada üretim hatları yok. Sizin elinizde iki tane araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok’ dediler. Şu anda bu araçlar bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktalarında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları peyderpey başladı ama bugün geldiğimiz noktada hiç birinden ses seda yok. Herkes lâl olmuş. Kimse arabayla ilgili, en azından bir tane paylaşım yapıp, ‘Tebrik ediyoruz. Türkiye’nin otomobili yollara çıkmış diyen muhalifleri göremedik" dedi.



#halka arz
#Eksun Gıda
#Yatırım
#İhracat
#Ahmet Demir
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