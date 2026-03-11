Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin açıklama

Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin açıklama

18:4611/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Halkbank
Halkbank

ABD’de 2019'dan bu yana devam eden dava, Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı arasında imzalanan "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" ile uzlaşma yoluyla sonlandırıldı. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından onaylanmasıyla anlaşma resmi olarak yürürlüğe girdi.

Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı arasında, bankaya karşı 2019’dan bu yana ABD’de devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde görüşülerek yürürlüğe girdi.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında,
"ABD'de Bankamıza karşı açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde bugün görüşülmüş ve yürürlüğe girmiştir. Bahse konu anlaşma hem ABD Adalet Bakanlığı hem de Banka üzerinde bağlayıcıdır."
ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu

ABD’li savcılar, 2019’da Halkbank’ı ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmesinde İran’a yardım sağlamakla suçlamıştı. İran’ın enerji gelirlerinin Türkiye’de Halkbank hesaplarında tutulduğu ve altın ticareti ve para transferleri yoluyla İran’a aktarıldığı iddia edilmişti. Bankaya yaptırımları delmek için İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde para transfer aracılık hizmetleri ve paravan şirketler kullanma suçlamaları yöneltilmiş fakat Halkbank bu suçlamaları reddetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki başlıca gerilim kaynaklarından biri olan davayı hukuka aykırı ve çirkin olarak nitelendirmişti.


ABD Adalet Bakanlığı ve Halkbank arasındaki uzlaşı, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini bulunmasına yönelik girişimler sonrasında geldi.



#ABD
#Ceza
#Dava
#Halkbank
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan fitre rehberi 2026: Ramazan fitresi son gün ne zaman, ne kadar verilmeli? Fıtır sadakası bayramdan önce verilmesi gerekir mi?