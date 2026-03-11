Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin açıklama

ABD’de 2019'dan bu yana devam eden dava, Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı arasında imzalanan "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" ile uzlaşma yoluyla sonlandırıldı. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından onaylanmasıyla anlaşma resmi olarak yürürlüğe girdi.
Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı arasında, bankaya karşı 2019’dan bu yana ABD’de devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde görüşülerek yürürlüğe girdi.
Ne olmuştu
ABD’li savcılar, 2019’da Halkbank’ı ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmesinde İran’a yardım sağlamakla suçlamıştı. İran’ın enerji gelirlerinin Türkiye’de Halkbank hesaplarında tutulduğu ve altın ticareti ve para transferleri yoluyla İran’a aktarıldığı iddia edilmişti. Bankaya yaptırımları delmek için İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde para transfer aracılık hizmetleri ve paravan şirketler kullanma suçlamaları yöneltilmiş fakat Halkbank bu suçlamaları reddetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki başlıca gerilim kaynaklarından biri olan davayı hukuka aykırı ve çirkin olarak nitelendirmişti.
ABD Adalet Bakanlığı ve Halkbank arasındaki uzlaşı, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini bulunmasına yönelik girişimler sonrasında geldi.