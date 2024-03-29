"Hamburg" lüks yolcu gemisi, Antalya Limanı'na demirledi

Kruvaziyer turizminin ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirten Sert, şunları kaydetti:

Kruvaziyer turizminin ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirten Sert, şunları kaydetti:

"Kruvaziyer turizmi, turistik deneyimleri geliştirir, farklı kültürleri tanıtır ve yerel ekonomiye büyük katkıda bulunulmasını sağlar. Kruvaziyer yolcuları, gemilerden inip limanları ziyaret ettiklerinde yerel ekonomiye ciddi katkıda bulunurlar. Turistler, ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını yakından deneyimler. QTerminals Antalya olarak kapasitemiz, güvenlik önlemlerimiz ve lojistik ağlarımızla sektörün en iyi hizmet veren limanlarından biriyiz. Kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkelerimizle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunuyoruz."