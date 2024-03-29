|
Ekonomi

"Hamburg" lüks yolcu gemisi, Antalya Limanı'na demirledi

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya Limanı, sezonun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Bahama bayraklı kruvaziyer "Hamburg", 310 yolcusu ve 170 mürettebatıyla Antalya'ya geldi.

14:17 - 29/03/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

Bahama bayraklı 144 metre uzunluğunda, 15 bin 67 gros ton ağırlığındaki Hamburg lüks yolcu gemisi, 310 yolcusu ve 170 tayfasıyla limana demirledi.


Gemiden inen yolcular Antalya'nın turistik ve tarihi yerlerini gezerek alışveriş yaptı.


QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, sezonun ilk gemisini ağırladıklarını dile getirdi.


Kruvaziyer turizminin ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirten Sert, şunları kaydetti:

"Kruvaziyer turizmi, turistik deneyimleri geliştirir, farklı kültürleri tanıtır ve yerel ekonomiye büyük katkıda bulunulmasını sağlar. Kruvaziyer yolcuları, gemilerden inip limanları ziyaret ettiklerinde yerel ekonomiye ciddi katkıda bulunurlar. Turistler, ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını yakından deneyimler. QTerminals Antalya olarak kapasitemiz, güvenlik önlemlerimiz ve lojistik ağlarımızla sektörün en iyi hizmet veren limanlarından biriyiz. Kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkelerimizle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunuyoruz."







#antalya
#Hamburg lükse yolcu gemisi
#kruvaziyer
#QTerminals
#turist
2 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kayseri 31 Mart 2024 seçim sonuçları: Memduh Büyükkılıç - Murat Molu oy oranı