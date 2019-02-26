Hamidiye'den su fiyatlarını dengeleyecek kampanya

Yüz yılı aşkın geçmişiyle su sektörüne öncülük eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye A.Ş. su fiyatlarına 1,5 yıldır zam yapmıyor. Hamidiye Su “Enflasyonla mücadelede yüreklere su serpen marka!” sloganıyla yeni bir indirim kampanyası başlattı. En çok tüketilen damacana sularını 9 TL’den satan Hamidiye Su, pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerinde yüzde 10 indirim uygulamaya başladı.

Kampanya bağlamında konuşan Hamidiye AŞ. Genel Müdürü, “Biz halkımıza en iyi suyu yıllardır en uygun fiyata ulaştırıyoruz. 1,5 yıldır damacana su fiyatımız 9 lira. Şu an su piyasasındaki ulusal markalar arasından fiyatı en uygun olan Hamidiye Su’dur. Vatandaşlarımızın buna hakkı var. Ben buradan diğer su üreticilerini de fiyatlarını makul seviyelere çekmeye davet ediyorum. Biz yapabiliyorsak diğer su markaları da damacana suyu 9 liraya vatandaşımıza ulaştırabilir. Gelin vatandaşımızın uygun fiyat talebini birlikte karşılayalım” dedi.

HAMİDİYE A.Ş. ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

Listede belirtilen fiyatlar dışında farklı bir fiyat ile karşılaşan tüketicilerin; ALO 153 Beyaz Masa, 4441902 çağrı merkezi veya bilgi@hamidiye.istanbul mail adresine şikayet ve taleplerini bildirmeleri önemle duyurulur.

DAMACANA SU

19 LT DAMACANA SU (Hamidiye) - (Adet) 9,00 ₺

BARDAK SU ÜRÜN GRUBU

110 (cc) BARDAK SU (Hamidiye) - (100‘lü Koli) ÖZEL ÜRÜN 18,00 ₺

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180 (cc) BARDAK SU (Hamidiye) - (60‘lı Koli) 12,15 ₺

200 (cc) BARDAK SU (Hamidiye) - (60‘lı Koli) 12,15 ₺

250 (cc) BARDAK SU (Hamidiye) - (40‘lı Koli) 12,15 ₺

PET SU ÜRÜN GRUBU

0.20 Lt PET SU (Hamidiye) - (24 Adet/ Koli) 12,50 ₺

0.33 Lt PET SU (Hamidiye) - (24 Adet/ Koli) 12,50 ₺

0.50 Lt PETSU (Hamidiye) - (24 Adet/ Koli) 12,50 ₺

1.50 Lt PET SU (Hamidiye) - (12 Adet/ Koli) 12,50 ₺

5 Lt PETSU (Hamidiye) - (4 Adet/ Koli) 12,50 ₺

10 Lt PETSU (Hamidiye) - (2 Adet/ Koli) 12,50 ₺

19 Lt TEK KULL.PET ŞİŞE SU - (Hamidiye) -(Adet/Koli) 12,50 ₺

CAM ŞİŞE SU ÜRÜN GRUBU

0.33 Lt CAM SU (Hamidiye) - (24 Adet/ Koli) 35,00 ₺

0.75 Lt CAM SU (Hamidiye) - (12 Adet/ Koli) 35,00 ₺

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KUTU SU

20 LT KUTU SU (Hamidiye) - (Adet) 11,70 ₺

TİCARİ ÜRÜNLER DAMACANA ŞİŞE

20,00 ₺

FOTOĞRAF 15 Asgari ücret 2019 için yüzde 26.05’lık zamla aylık brüt 2558.40 TL oldu. Asgari ücret net olarak 2020.90 TL, günlük brüt ise 85.28 TL olarak açıklandı. Asgari ücretle birlikte AGİ de maaşlara zamlı yansımaya başladı. Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2008’den itibaren ücretlerin vergilendirilmesi sırasında AGİ uygulanıyor. Ücret geliri elde eden çalışanların ödeyecekleri gelir vergisi hesaplandıktan sonra belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan AGİ tutarı, gelir vergisinden düşülüyor. Buna göre yıllık olarak belirlenen brüt asgari ücretin yıllık toplamına bağlı olarak AGİ matrahı belirleniyor. İlk 6 aylık asgari ücret belli olduktan sonra yıla yayılarak hesaplama yapılıyor. Bu oranın AGİ indirim oranı ile çarpılmasıyla iade oranları belli oluyor. Bulunan yıllık tutar yüzde 15’lik gelir vergisi oranı çarpılıyor ve daha sonra 12’ye bölünüyor ve aylık AGİ tespit ediliyor. AGİ’de çalışmayan eş için yüzde 10, 1. için çocuk yüzde için 7.5, 2. çocuk yüzde için 7.5, 3. çocuk için yüzde 10 ve 4. çocuk yüzde 5 ilave alınıyor. Net maaşa yansıtılan AGİ’nin yanı sıra brüt maaşında içinde de kesilen kalemler bulunuyor. 2 bin 558 TL’lik brüt asgari ücret şu kalemlerden oluşuyor: - AGİ dahil net asgari ücret: 2020.59 TL (AGİ bekar ve çocuksuz işçi için 191.85 TL) - Sigorta Prim İşçi Payı: 358.12 TL - İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25.58 TL - Gelir Vergisi: 134.31 TL - Damga Vergisi: 19.42 TL ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN AGİ ALIR MI? Aylıksız izinde ücretlinin herhangi bir şekilde işvereninden aylık maaş alması söz konusu değildir. Dolayısıyla, aylık maaş ödemesi olmadığı için, ödenmeyen ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması da söz konusu değildir. Sonuç olarak, aylıksız izine ayrılan hizmet erbabının asgari geçim indirimden yararlanması mümkün değildir. İşte 2019 yılında maaşlara yansıyan AGİ rakamları.. Bekarlar için AGİ 191.85 TL, Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL, Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL, Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL, Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL, Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL, Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL, Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL, Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL, Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR? Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi. AGİ maaşlara zamlı olarak yansıdı Asgari ücrete yılbaşında gelen zamla birlikte asgari geçim indirimi de (AGİ) maaşlara zamlı olarak yansımaya başladı. Bekar bir işçi için 191.88 TL olan AGİ, çocuk sayısı ve eşin çalışma ve çalışmama durumuna göre değişiyor.

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