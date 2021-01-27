Hamsi avı yasağı uzatıldı

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı yasağı süresi bir kez daha uzatıldı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada; yasak boyunca hamsi popülasyonunda iyileşme gözlendiği ancak halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelecek yıllardaki hamsi avcılığının sürdürülebilir olarak yapılabilmesi ve hamsi stoklarının korunması amacıyla, İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan (41 15' 25.13'' N - 29 2' 58.2'' E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığı 7 Şubat 2021 tarihi 00.00 saatine kadar 10 gün süre ile durdurulmuştur'.'