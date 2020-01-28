Ekonomi Hamsinin kasası bir günde 150 lira fark atabiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsinin kasası bir günde 150 lira fark atabiliyor

Hamsinin kasası bir günde 150 lira fark atabiliyor

Karadeniz’de geçen hafta yaşanan hamsi furyası nedeniyle ülkenin dört bir yanına hamsi gönderildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Balık Satıcısı Behiç Karacı, 2 gün az çıktığında hamsi fiyatlarının anında yükselişe geçtiğini ifade ederek, geçen hafta yaşanan bolluk nedeniyle yem ve gübre fabrikalarına bile hamsi gönderildiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Karadeniz’de geçen haftalarda yaşanan hamsi furyası nedeniyle ülkenin dört bir yanı hamsiye doydu. Hamsi bolluğu nedeniyle vatandaşların yanı sıra yem ve gübrede kullanılmak amacıyla fabrikalara bile tonlarca hamsinin gönderildiği kaydedildi.

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da balık satışı yapan Behiç Karacı, hamsi piyasasının çok titiz olduğunu, 2 gün az çıktığında fiyatların kısa sürede yükseldiğini söyledi.

Geçen hafta hamsi furyası nedeniyle fiyatların 20 liraya kadar düştüğünü ifade eden Karacı, ancak son günlerde hamsinin tekrar az olması nedeniyle fiyatların 30 TL’ye doğru çıktığını belirtti.

"İğneada taraflarında yüklü bir hamsi furyası yanaştı"

Süleymanpaşa ilçesinde balık satışı yapan Behiç Karacı hamsi fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Burası babadan oğula geçen bir işletme. 27-28 yıldır aşağı yukarı bu sektörün içerisindeyiz. Denizden tutmak kısmı olsun, perakende satış kısmı olsun. Ailece bu işi yapmıyoruz. Son bir haftadır hamsi Türkiye’nin gündeminde baya hareketli. Aşağı yukarı 15 gün önce hamsinin fiyatı çok yukarıda seyrediyordu. Kilosu 25-30 lira yer yer 35 lira olduğu günle oluyordu. Ancak geçen hafta Karadeniz’de Kırklareli İğneada taraflarında yüklü bir hamsi furyası yanaştı. Türkiye’de aşağı yukarı birçok büyük tekne oraya gitti. Bununla birlikte bol miktarda hamsi tutulmaya başlandı. Dolayısı ile buda fiyatları etkiledi. Fiyatların hemen aşağıya düşmesine sebep oldu” dedi.

“Yem fabrikalarına, gübre fabrikalarına hamsi vermeye başladılar”

Karacı açıklamasının devamında, Türkiye’nin 4 bir yanına hamsi gittiğini de ifade ederek, "Türkiye’nin birçok yerine Diyarbakır Van’a kadar hamsi gitti. Hatta o kadar çok çıktı ki yiyecek olarak tüketilmenin dışında yem fabrikalarına, gübre fabrikalarına hamsi vermeye başladılar. Çünkü kısa süre içerisinde çok yüklü miktarda hamsi çıkmaya başladı. Fakat balık piyasası öyle bir durumdaki Şimdi balık çok çıktığı zaman fiyatı düşüyor. Ama 2 gün az çıktığında hemen akabinde yükseliyor tekrar. Et tavuk gibi sabit bir fiyatı olmadığı için balığın stok yapmak gibi bir durumunda söz konusu olmadığı için canlı satanları konuşuyorum. O gün satılan fiyat neyse perakende satıcılarda o fiyat üzerinde günlük fiyat koyuyorlar” şeklinde konuştu.

"Kasası bir günde 150 lira fark atabiliyor"

Hamsi fiyatlarının kısa sürede değiştiğini ifade eden Karacı, “Yani ben bu hamsinin kasasının 100 liraya aldım, 120 liraya aldım. İşte bu hamsiyi bir hafta boyunca kilosunun 15 liraya satacağım diye bir kural yok. Hamsi ertesi günü olmadığı zaman bir gün önce kasasını 150 liraya aldığın hamsinin 300 liraya 320 liraya kadar alabiliyorsun. Dolayısıyla aynı fiyata satamayacağın için fiyatı da yüksek tutman gerekiyor. Bundan dolayı geçen haftanın bolluğu hala insanlarımız bunun etkisinde kalmışlar. Bu hafta gelip bize 10-15 liraya hamsi yok mu bunu soruyorlar. Maalesef yok. O bolluk geçen haftaydı. Bu hafta biraz daha azalmaya başladı. Havalarda biraz sertlenmeye başlayınca bilmiyorum ama belki daha da yükselebilir. Ama şu anki fiyat bandı 20 lira ila 30 lira arasında seyrediyor. Bol olduğu zaman 20 lira civarına düşüyor. Az olduğu zaman 30 lira bandına yükseliyor” diyerek açıklamasını noktaladı.

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