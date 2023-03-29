Hamsiye hasret kaldık: 40 yılın en verimsiz sezonu oldu

Sezon başında palamutta bekledikleri bolluğun yaşandığını ifade eden Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, aynı durumun hamsi ve istavritte görülmediğini belirterek, "Son 40 yılın en az ve kısır hamsi dönemini geçirdik. Vatandaşlarımıza balık arz edemedik, hep küçük olduğunu söylediler. Bu sezon bir de şöyle bir durum oldu. Tezgahlarda hamsi küçük görününce denetimler arttı. Tabi denetlenmesini destekliyoruz ancak yapılan denetimlerde balık boylarının istenilen boyda olduğu görüldü. Ancak etsiz ve cılız, uzun ve ince olduğu gözlemlendi" dedi.