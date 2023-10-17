Havacılığın kalbi İstanbul’da atıyor

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen ve havacılık sektörünün kalbi olan Routes Konferansı’nın 28.’si İstanbul’da düzenleniyor. Küresel havacılık sektörünün yeni merkezi İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı fuara sektörün dev şirketleri katılıyor. Fuara ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “İGA İstanbul Havalimanı olarak katılım seviyesinin çok yüksek olduğu hem katılımcı sayısının yüksek olduğu bir konferansa ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

İLK KEZ TÜRKİYE'DE DÜZENLENİYOR

Bilgen, “Routes Konferansları havacılık sektörünün en prestijli buluşmaları oluyor. Her yıl bir ülkede yapılıyor. Ülkemizde ilk defa yapılıyor, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında. Dünyanın dört bir yanından hava yolu şirketleri, havalimanı işletmeleri ve havacılık sektörünün diğer paydaşlarını bir araya getiren en önemli etkinlik. Katılım oranı oldukça yüksek. 1.200’den fazla katılımcı var. 600 civarında havalimanı şirketi ve havalimanı işletmesi katılıyor” bilgisini verdi.

HARİKA BİR ETKİNLİK

Suudi Arabistan Hava Bağlantı Programı Üst Yöneticisi Ali Rajab, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Routes World 2023 için "Türk kültürünü ve Türk işbirliğini öne çıkaran harika bir etkinlik" değerlendirmesini yaptı. Fuara birçok devlet ve özel sektör temsilcisinin katıldığını belirten Rajab, "Bizim için asıl amaç, hava yolları ve havalimanlarıyla ilişkiyi daha da güçlendirmek veya bir sonraki seviyeye taşımak ve yeni bir rota oluşturmak için işbirlikleri başlattığımızı göstermektir. Bu etkinlik çok önemli olduğu için burada bulunuyoruz ve Suudi Arabistan'da size neler sunabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Gökyüzünde ticaret köprüsü kurduk

Routes World Havacılık Fuarı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin alt yapı yatırımları sayesinde hem yolcu hem de lojistik alanında önemli kazanımlar sağladığını söyledi. Bakan Uraloğlu, küresel ticarette ve ulaştırma politikalarına dikkat çekerek, "Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak’ dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk” dedi. İstanbul Havalimanı’nın öneminden bahseden Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde, doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli olması nedeniyle havayolu şirketlerini cezbetmektedir. Buradaki slotların serbestliği ve bolluğu havalimanımıza başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok hava yolunun gelmesine imkan sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.







