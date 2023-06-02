|
Ekonomi

Havacılık liderleri sektörün geleceği için İstanbul'da buluşacak

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği‘nin (IATA) bu yıl 79'uncusu düzenlenecek olan yıllık genel toplantısı 4-6 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da havacılık sektörünün Kovid-19 salgını sonrası toparlanması gündemiyle gerçekleştirilecek.

17:33 . 2/06/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

IATA’dan yapılan açıklamaya göre etkinlikte sektörün ekonomik görünümü ve sürdürebilirliği üzerinde durulacak.

IATA 79'uncu yıllık genel toplantısının ardından "Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi" düzenlenecek.

Toplantıda bir araya gelecek 300’den fazla üye hava yolu şirketi yetkilisi, hükümet temsilcileri, hava yolu ekipman tedarikçileri değişen enerji piyasaları, yeniden ayarlanan tedarik zincirleri ile sektörün karşılaştığı zorlukları görüşecek.

Ayrıca zirveye katılan havacılık liderleri, havacılığın Türkiye’nin deprem sonrası toparlanmasına katkısını masaya yatıracak.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde “5 Haziran Pazartesi günü İstanbul dünyanın havacılık başkenti olacak" diyerek hava yolu sektörü temsilcilerinin İstanbul’daki etkinlikte sektörün Kovid-19 sonrası toparlanma sürecini, sürdürebilirliği ve zorlukları gözden geçireceğini kaydetti.

Walsh, “Bu genel kurulda alınacak kararlar daha da etkili bir küresel bağlantı için yön belirleyecektir.” dedi.

Walsh, Türkiye’nin havacılık sektörüne ilişkin ise "İstanbul'a son gelişimizden bu yana, Türkiye inanılmaz bir küresel havacılık güç merkezi haline geldi. Taşıyıcıları bölgesel ve uluslararası bağlantı konusunda öncülük ediyor ve muhteşem yeni havalimanı diğer bazı ülkelerin havalimanı yatırımı eksikliğini utandırıyor. Türkiye'nin küresel havacılık açısından öneminin önemli ölçüde artmaya devam edeceğine hiç şüphe yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve IATA Guvernörler Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane ise havacılık sektörünün temsilcilerini İstanbul’da ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Nane “Havacılık, şubatta trajik depremin ardından Türkiye halkının yeniden inşasına yardımcı olmak için bir araya geldi. Şimdi de havacılık, 2050’de net sıfır karbon CO2’ye hedefimize doğru giden yolumuz, sektörümüzün çeşitliliği, Kovid-19’un derinliklerinden operasyonel toparlanmamız ve diğer birçok konu ile ilgili hayati meseleleri masaya yatırmak üzere bir araya geliyor.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin havacılık pazarı Kovid-19 sonrası toparlanırken, Türkiye’ye ve ülkeden yapılan seyahatlerin 2022 yılında yaklaşık yüzde 60 arttığı ve şu anda dünyanın en büyük 7. uluslararası yolcu pazarı konumunda olduğu açıklamada yer aldı.

En son 2008’de IATA’nın yıllık genel toplantısına ev sahipliği yapan İstanbul, bu yıl ikinci kez aynı toplantıya ev sahipliği yapacak.


#havacılık
#IATA
#İstanbul
#Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları belli oldu